В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Улан-Удэ пункт приёма и отгрузки древесины - ограниченной ответственностью «Лукондра», а также три индивидуальных предпринимателя оформили трудовые договоры в установленном порядке не со всеми работниками, работающими на предприятиях.
После прокурорского вмешательства трудовые договоры заключены с десятью гражданами.
В отношении должностных лиц, допустивших нарушения трудового законодательства, возбуждены административные дела. Виновные привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Улан-Удэ работники лесоприёмных пунктов трудились без договоров
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