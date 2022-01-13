В Улан-Удэ работники лесоприёмных пунктов трудились без договоров

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Улан-Удэ пункт приёма и отгрузки древесины - ограниченной ответственностью «Лукондра», а также три индивидуальных предпринимателя оформили трудовые договоры в установленном порядке не со всеми работниками, работающими на предприятиях.



После прокурорского вмешательства трудовые договоры заключены с десятью гражданами.



В отношении должностных лиц, допустивших нарушения трудового законодательства, возбуждены административные дела. Виновные привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

