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В Улан-Удэ работники лесоприёмных пунктов трудились без договоров

В Улан-Удэ работники лесоприёмных пунктов трудились без договоров
Общество,  Фото:pixabay.com.
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Улан-Удэ пункт приёма и отгрузки древесины - ограниченной ответственностью «Лукондра», а также три индивидуальных предпринимателя оформили трудовые договоры в установленном порядке не со всеми работниками, работающими на предприятиях.

После прокурорского вмешательства трудовые договоры заключены с десятью гражданами.

В отношении должностных лиц, допустивших нарушения трудового законодательства, возбуждены административные дела. Виновные привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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