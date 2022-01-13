Мужчина присвоил почти 400 тысяч рублей на содержание детей
Ранее судимый 47-летний житель Улан-Удэ признан виновным в мошенничестве при получении выплат.
В суде установлено, что, будучи лишённым родительских прав, мужчина с июня 2018 года по август 2021 года неправомерно получал страховую пенсию по уходу за двумя несовершеннолетними на общую сумму 395 тысяч рублей. В это время дети находились под опекой бабушки. Мужчина не принимал участие в их содержании и воспитании, полученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Кроме того, он не уведомил пенсионный орган о лишении родительских прав.
Уголовное дело возбуждено по результатам проверки прокуратуры района.
Ранее, в июле 2021 года, горожанин привлекался уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей, ему назначено условное наказание.
Еравнинский районный суд по совокупности приговоров назначил наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Улан-удэнец смошенничал при получении выплат на детей
Общество, Фото:
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