Улан-удэнцам рассказали, что такое рождественские колядки

Сотрудники музея просвещают горожан



Сотрудники Этнографического музей народов Забайкалья рассказали улан-удэнцам об истории рождественских колядок. Праздничный период, длящийся 12 дней, имеет как христианские, так и языческие традиции, напомнили специалисты.



- Наверное, всем известна прекрасная народная традиция – рождественские колядки. Есть несколько версий, откуда взялось слово «коляда». По одной из них, это заимствование из латыни. Сходным словом «календы» римляне называли первые дни каждого месяца. По другой версии, древнейшим значением слова «коляда» было «подарки, подаяния, собираемые духовенством» – то, что прихожане жертвовали духовенству на пропитание, - говорится в сообщении Этнографического музея.



Христианская традиция празднования Святок: известно, что уже в 14 веке в Греции христиане отдыхали и веселились две недели после Рождества. Возможно, отсюда и пошло название Святок – все эти дни христиане «святят», то есть прославляют Христа и его Рождество. А с 567 года дни от Рождества Христова до Богоявления (Крещения) церковь официально причислила к праздничным.



В святочные дни плохой приметой считался пустой стол, поэтому на нем неизменно лежал обрядовый калач, которым угощали приходивших колядовать. Радушные хозяева считали: чем больше гостей соберется в их доме, тем куры лучше будут сидеть на яйцах. После веселого обхода домов молодёжь собиралась в посиделочной избе на общую пирушку, где делили и съедали все, чем одарили односельчане. Затем разодетая в обновки молодёжь плясала под дуду, чтоб избежать неурожая, слушала сказки и гадала о своей судьбе.





