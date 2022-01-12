Организация комиков объявила об «открытом микрофоне» в Улан-Удэ

Улан-удэнский стендап ждёт новых звезд разговорного жанра



Называющее себя «организацией комиков» сообщество объявило об «открытом микрофоне» для всех желающих. Событие произойдет завтра, 13 февраля.



Столица Бурятии известна своими юмористами, КВНщиками, которые ежегодно выступают на российских площадках, забирая главные призы. Талантливая и остроумная молодёжь Улан-Удэ имеет возможность выступить перед зрителями и блеснуть острым словцом. Таким образом, рождаются новые звезды стендапа.



- Врываемся в 2022-й неожиданно, но на стиле! Открытый микрофон завтра, сообщается в аккаунте организаторов «Открытого микрофона».



На странице в соцсети представлен директор улан-удэнского стендапа Дмитрий Анонов. Этот молодой человек присутствует почти на каждом мероприятии клуба. Иногда в качестве выступающего, иной раз в роли ведущего, а то и вовсе зрителем. ⠀



- Монологи Дмитрия всегда отдают пафосом и надменностью, но с присущей ему непринуждённостью он высмеивает в себе эти пороки. Он легко смеётся над стереотипом о своих надуманных красоте и интеллекте. Самоирония - одно из главных качеств комика и Дима, вне всякого сомнения, этим качеством обладает, - сообщают организаторы.



Улан-удэнец Сокто Дашиев недавно принял участие в «Открытом микрофоне», организаторы отметили его остроумие и талант.



- Организаторы сказали мне, что я, как будто не первый раз выступаю. На сцене я себя чувствовал комфортно и уверенно, возможно снова выступлю в открытом микрофоне, - рассказал Сокто.



Вход свободный.



Возрастное ограничение 18+

