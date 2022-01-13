В Бурятии местами небольшой снег

По республике ветреная погода



По данным Бурятского гидрометцентра, 13 января по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер восточный с переходом на западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с, позёмка. Температура днём -9,-14, местами -19,-24.



В Улан-Удэ днём небольшой снег. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днём -14,-16.



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