По республике ветреная погода
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 января по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер восточный с переходом на западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с, позёмка. Температура днём -9,-14, местами -19,-24.
В Улан-Удэ днём небольшой снег. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днём -14,-16.
В Бурятии местами небольшой снег
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