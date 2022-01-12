К 300-летию российской прокуратуры в Бурятии состоялись различные акции
По указу президента с 1996 года в России 12 января отмечают День работника прокуратуры. Однако в этом году праздник особенный, поскольку ведомству исполняется 300 лет.
В 1722-м в этот день Петр Великий учредил пост Генерал-прокурора и новую службу.
- Торжественное мероприятие и награждение ведущих работников прокуратуры пройдет 14 января. А к 300-летию российской прокуратуры в Бурятии состоялись различные акции, приуроченные к этой дате. Прошли круглые столы со студентами вузов, развернута экспозиция об истории бурятской прокуратуры в Национальной библиотеке и Национальном музее. На следующей неделе районные прокуроры вручат грамоты лучшим школьникам, которые участвовали в республиканской олимпиаде по праву, - сообщили «Байкал-Daily» в республиканской прокуратуре.
Также 12 января отмечают День горячего чая в США, День поцелуя рыжих в Канаде, фестиваль верблюдов в Индии, Берберский Новый год в Алжире.
В День поцелуя рыжих, всё, что нужно сделать, это найти одного из этих редких людей. Естественные рыжие волосы встречаются в природе у 1-2% населения, и предложить им поцелуй в знак признательности за их уникальный цвет волос.
12 января отмечается День похищений - славянский праздник тех, кто не остановился перед трудностями, чтобы добиться любви избранницы. В этот день православные чтят память святой мученицы Анисьи Солунской. Если сегодня согласно народным приметам идет снег, то можно ожидать дождливое лето. Если выдался день солнечным, то скоро с юга прилетят птицы. Громко чирикают воробьи - к скорой оттепели.
Сегодня в Улан-Удэ снега не было, и среда выдалась солнечной, будем ждать потепления.
12 января отмечается 300-летие российской прокуратуры, день горячего чая и поцелуя рыжих
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Улан-удэнский стендап ждёт новых звезд разговорного жанра
К 300-летию российской прокуратуры в Бурятии состоялись различные акции
«Сагаан Yбгэн» - Белый старец – считается покровителем семейного благополучия, дарующим богатство и долголетие
ЖСК «Новосел» начали строить ещё в 2012 году
Военные оснащены автономными комплектами дезинфекции
Ученикам 33 гимназии провели экоурок с показом техники и подарками
Это не первые дети в семье
В столице Бурятии создадут новый мемориальный комплекс в сквере
Сергей Ханхареев напомнил, что вирус мутирует
В Октябрьском районе это уже четвёртый рейд
В Чите состоится межрегиональный турнир по тайскому боксу
Горожане отметили, что сейчас это редкое явление
Женщина поблагодарила всех, кто оказал ей помощь в нестандартной ситуации
837 жителей республики постарались и получили заветный знак отличия
Гендиректор аэропорта «Байкал» рассказал о рейсе Улан-Удэ – Омск