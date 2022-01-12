12 января отмечается 300-летие российской прокуратуры, день горячего чая и поцелуя рыжих

К 300-летию российской прокуратуры в Бурятии состоялись различные акции



По указу президента с 1996 года в России 12 января отмечают День работника прокуратуры. Однако в этом году праздник особенный, поскольку ведомству исполняется 300 лет.



В 1722-м в этот день Петр Великий учредил пост Генерал-прокурора и новую службу.



- Торжественное мероприятие и награждение ведущих работников прокуратуры пройдет 14 января. А к 300-летию российской прокуратуры в Бурятии состоялись различные акции, приуроченные к этой дате. Прошли круглые столы со студентами вузов, развернута экспозиция об истории бурятской прокуратуры в Национальной библиотеке и Национальном музее. На следующей неделе районные прокуроры вручат грамоты лучшим школьникам, которые участвовали в республиканской олимпиаде по праву, - сообщили «Байкал-Daily» в республиканской прокуратуре.



Также 12 января отмечают День горячего чая в США, День поцелуя рыжих в Канаде, фестиваль верблюдов в Индии, Берберский Новый год в Алжире.



В День поцелуя рыжих, всё, что нужно сделать, это найти одного из этих редких людей. Естественные рыжие волосы встречаются в природе у 1-2% населения, и предложить им поцелуй в знак признательности за их уникальный цвет волос.



12 января отмечается День похищений - славянский праздник тех, кто не остановился перед трудностями, чтобы добиться любви избранницы. В этот день православные чтят память святой мученицы Анисьи Солунской. Если сегодня согласно народным приметам идет снег, то можно ожидать дождливое лето. Если выдался день солнечным, то скоро с юга прилетят птицы. Громко чирикают воробьи - к скорой оттепели.



Сегодня в Улан-Удэ снега не было, и среда выдалась солнечной, будем ждать потепления.

