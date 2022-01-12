«Сагаан Yбгэн» - Белый старец – считается покровителем семейного благополучия, дарующим богатство и долголетие
Иволгинский дацан опубликовал даты проведения январских хуралов, одним из них является молебен, посвящённый Белому старцу. Он выглядит как довольный старец с белыми волосами, с длинными белыми бровями и бородой. Олицетворяет созерцательного мудреца, воплощающего качества Будды Амитаюса — Будды долгой жизни. Белый старец является хранителем местности, покровителем семейного благополучия, дарующим богатство и долголетие. Также является покровителем животных и растений.
- Сегодня, 12 января, в 10-е лунные сутки пройдет хурал «Шесть благопожеланий» - Зургаан юроол. Значение слова «юроол» - это не только благопожелание, но и ещё напутственные слова, то есть правила пути достижения временных и конечных целей. В текстах Юроол несёт особое значение - это собрание мысленных и словесных благопожеланий, - отмечают в дацане.
В четверг, 13 января, с 9:00 начнётся богослужение «Сагаан Үбгэн». В буддийских сказаниях говорится, что лишь стоит взглянуть Белому Старцу своим благословляющим взором, расцветает земля, плодится скот. При отсутствии внимания с его стороны тускнеет все вокруг, жизнь замирает.
14 января состоится молебен «Банзарагша». На санскрите название этого хурала звучит как «Панча ракша» - «Пять защитниц». В основе хурала - сутра, посвящённая пяти богиням-защитницам. Ламы читают собрание молитв, направленных на защиту, здоровье и благополучие новорождённых, детей и пожилых людей. Буддисты верят, что молебен приносит пользу всем людям в трудных жизненных ситуациях, а также защищает от болезней животных.
В Бурятии пройдет молебен, посвящённый Белому старцу
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