Школьникам Улан-Удэ показали инструменты госинпекторов

В ходе викторины об охране окружающей среды все дети получили памятные призы.





Государственные инспекторы БУ «Бурприрода» провели экоурок в 33-й гимназии в Улан-Удэ. Урок был посвящён Дню заповедников и национальных парков, который отмечали 11 янвая.Инспекторы рассказали и показали детям виды особо охраняемых природных территорий. Дети познакомились с изображениями животных, которые обитают в заповедных местах Бурятии. Инспекторы рассказали, как проводятся подкормка диких животных в суровые зимы.Отдельно была затронут тема охраны животных на заказниках от браконьеров.- Очень интересным для детей стал осмотр инструментов работы государственного инспектора - это квадрокоптер, бинокль, GPS-модуль, видеорегистратор и даже наручники, - рассказали представители «Бурприрода».Уроки экопросвещения планируется проводить на постоянной основе не только в Улан-Удэ, но и в районах респ¬ублики.Под охраной БУ «Бурприрода» находятся 13 государственных природных заказников регионального значения, природный парк «Шумак» и рекреационная местность «Побережье Байкала». Из них 12 входят в Байкальскую природную территорию, пять – в Центральную экологическую зону Байкала, и четыре находятся в непосредственном соприкосновении с озером Байкал. Суммарная площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения составляет около 700 тыс.га.