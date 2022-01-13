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Байкальск примет первенство СФО по лыжным гонкам

Байкальск примет первенство СФО по лыжным гонкам
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В соревнованиях примут участие спортсмены-любители

С 22 по 23 января в Байкальске пройдёт открытое первенство Восточной Сибири среди спортсменов-любителей по лыжным гонкам. Соревнования проведут на трассе лыжной базы ДЮСШ в микрорайоне Южный.

К участию в первенстве допускаются сборные команды республик, краёв, областей и городов Сибирского федерального округа, организаций и спортивных клубов. Состав команды неограничен, в зачёт идут 10 человек, но не менее трёх женщин. Формирование команды осуществляется по 10 возрастным группам как у мужчин, так и у женщин.

22 января в 11:00 состоится торжественная церемония открытия соревнований. В 12:00 начнётся индивидуальная гонка свободным стилем с раздельного старта. В 16:30 пройдёт награждение участников.

23 января в 11:00 будет проведена индивидуальная гонка классическим стилем с раздельного старта. В 14:00 начнётся награждение участников.

Победители и призёры в каждой возрастной группе, по итогам каждого дня соревнований награждаются грамотами, медалями и подарками. Команда-победительница по итогам выступления в соревнованиях награждается кубком и грамотой, говорится в положении первенства.

Возрастное ограничение 0+
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