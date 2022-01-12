В Закаменском районе Бурятии назвали популярные имена детей 2021 года

Чаще всего новорождённых мальчиков называли Артёмами, Константинами, Мэргэнами и Тамирами



Стали известны самые частые и редкие имена, которыми в 2021 году называли детей в Закаменском районе Бурятии. Об этом рассказали в районном отделе управления ЗАГС.



Среди женских имён самыми частыми стали Нарана, Мирослава, Арьяна и Сарюна. Среди мужских – Мэргэн, Артём, Тамир и Константин.



Наиболее редкими у девочек были признаны Агата, Василиса, Златамира, Саруул, Зоя, Аялгуу, Бэлла и Надмит. Мальчиков реже всего называли именами Ганджур, Марат, Арсентий, Тэнгэл, Рэгзэн и Тамирлан. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.

