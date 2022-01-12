Среди них есть произведения Булгакова, Достоевского, Яхиной, Кинга и Брэдбери
Рейтинг самых читаемых изданий в Забайкалье составили специалисты краевой библиотеки имени А.С. Пушкина.
Среди отечественных авторов особенно востребованными стали произведения: «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (16+), «Идиот» Фёдора Достоевского (16+), «Мы» Евгения Замятина (16+), «Манюня» Наринэ Абгарян (12+), «Лавр» Евгения Водолазкина (18+), «Цыганка» Дины Рубиной (18+), «Часодеи» Натальи Щербы (12+), «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной (16+), «Голубые ангелы» Чингиза Абдуллаева (16+), «Бросок кобры» Николая Леонова (16+).
В список зарубежных произведений вошли: «Страна вина» Мо Янь (16+), «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга (16+), «Призрак оперы» Гастона Леру (16+), серия «Гарри Поттер» Джоан Роулинг (6+), «1984» Джорджа Оруэлла (16+), «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери (16+), «Записки о кошачьем городе» Лао Шэ (16), «Питер Пэн» Джеймса Барри (0+), «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса (6+), «Полианна» Элинор Портер (12+).
Также, по словам библиотекарей, большой популярностью пользовались труды учёных: Алексея Окладникова, Дмитрия Менделеева, Ивана Мичурина, Николая Бердяева, Алексея Лосева, Василия Розанова, Павла Флоренского и литература по технике, философии, психологии и юриспруденции.
- Кроме того, наших гостей интересовали издания о живописи, ноты для фортепиано, вальсы и пьесы Шопена. В последние месяцы вырос спрос на грампластинки, - рассказали в библиотеке.
Специалисты учреждения добавили, что за 2021 год из фондов библиотеки читатели взяли на дом более 400 тысяч книг, журналов и монографий, что почти на 47 тысяч больше чем в 2020 году, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
В Забайкалье назвали самые популярные книги в крае
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Своё 105-летие отмечает Баргузинский заповедник
Их исследование о газификации края было удостоено диплома первой степени
Чаще всего новорождённых мальчиков называли Артёмами, Константинами, Мэргэнами и Тамирами
К учениям привлечено более 200 военнослужащих подразделений ПВО береговых войск
Однако не все из них знают, что с ними делать
Победители получили право учиться в столичных вузах
В Закамне завершено первое мероприятие по строительству парка «Арьяа Баала»
Одним из условий предоставления финансирования является создание новых рабочих мест
Новенькая «Нива» досталась специалистам из Дульдургинского района
Сотрудники музея просвещают горожан
На эти цели региону будет выделено 180 млн рублей
Из ёлок делают мульчу и корм для животных
Поздравления принимала жительница села Челутай
Ещё 875 миллионов рублей выделят на леса и лесовосстановление
Это касается «детских» выплат, зависящих от величины прожиточного минимума