В Забайкалье назвали самые популярные книги в крае

Среди них есть произведения Булгакова, Достоевского, Яхиной, Кинга и Брэдбери



Рейтинг самых читаемых изданий в Забайкалье составили специалисты краевой библиотеки имени А.С. Пушкина.



Среди отечественных авторов особенно востребованными стали произведения: «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (16+), «Идиот» Фёдора Достоевского (16+), «Мы» Евгения Замятина (16+), «Манюня» Наринэ Абгарян (12+), «Лавр» Евгения Водолазкина (18+), «Цыганка» Дины Рубиной (18+), «Часодеи» Натальи Щербы (12+), «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной (16+), «Голубые ангелы» Чингиза Абдуллаева (16+), «Бросок кобры» Николая Леонова (16+).



В список зарубежных произведений вошли: «Страна вина» Мо Янь (16+), «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга (16+), «Призрак оперы» Гастона Леру (16+), серия «Гарри Поттер» Джоан Роулинг (6+), «1984» Джорджа Оруэлла (16+), «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери (16+), «Записки о кошачьем городе» Лао Шэ (16), «Питер Пэн» Джеймса Барри (0+), «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса (6+), «Полианна» Элинор Портер (12+).



Также, по словам библиотекарей, большой популярностью пользовались труды учёных: Алексея Окладникова, Дмитрия Менделеева, Ивана Мичурина, Николая Бердяева, Алексея Лосева, Василия Розанова, Павла Флоренского и литература по технике, философии, психологии и юриспруденции.



- Кроме того, наших гостей интересовали издания о живописи, ноты для фортепиано, вальсы и пьесы Шопена. В последние месяцы вырос спрос на грампластинки, - рассказали в библиотеке.



Специалисты учреждения добавили, что за 2021 год из фондов библиотеки читатели взяли на дом более 400 тысяч книг, журналов и монографий, что почти на 47 тысяч больше чем в 2020 году, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



