В Монголии награждены победители конкурса старомонгольской каллиграфии

Победители получили право учиться в столичных вузах



В Монголии подведены итоги 25-го ежегодного национального конкурса старомонгольской каллиграфии. Церемония награждения состоялась 10 января в национальной художественной галерее страны, сообщает новостное агентство «Монцамэ».



В этом году свои работы в семи номинациях конкурса прислали около 1500 участников почти изо всех аймаков Монголии и Улан-Батора. Наиболее активны были жители аймаков Хувсгел, Туве и Орхон.



Самым старшим конкурсантом был 99-летний житель столичного района Сухэ-Батор С. Жигмэдсурэн, а самым молодым – первоклассница 57-й средней школы столицы страны Б. Урантогос.



Четыре ученика 12-го класса средней школы получили самые престижные награды конкурса – бюджетные места в Монгольском государственном университете (МонГУ) и Монгольском государственном университете образования. Награды и призы победителям вручили министры образования и культуры.



В номинации «Учащиеся» первое место заняли сестры из сомона Тосонцэнгэл аймака Хувсгел: ученица 11-го класса У. Энхжин и ученица 2-го класса У. Эмужин.



Б. Анужин, ученица 12-го класса из сомона Тариалан аймака Хувсгел, занявшая первое место в категории «Учащиеся 12-го класса» написала эссе на тему «Прошлое и будущее 100-летия Монголии». По её словам, для этого потребовалось много исследований.

- Я написала своё эссе в золотой бронзе. Письмо в бронзе требует большего мастерства, чем письмо кистью. Дизайн похож на открытую книгу, – добавила она.

