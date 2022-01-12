Победители получили право учиться в столичных вузах
В Монголии подведены итоги 25-го ежегодного национального конкурса старомонгольской каллиграфии. Церемония награждения состоялась 10 января в национальной художественной галерее страны, сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В этом году свои работы в семи номинациях конкурса прислали около 1500 участников почти изо всех аймаков Монголии и Улан-Батора. Наиболее активны были жители аймаков Хувсгел, Туве и Орхон.
Самым старшим конкурсантом был 99-летний житель столичного района Сухэ-Батор С. Жигмэдсурэн, а самым молодым – первоклассница 57-й средней школы столицы страны Б. Урантогос.
Четыре ученика 12-го класса средней школы получили самые престижные награды конкурса – бюджетные места в Монгольском государственном университете (МонГУ) и Монгольском государственном университете образования. Награды и призы победителям вручили министры образования и культуры.
В номинации «Учащиеся» первое место заняли сестры из сомона Тосонцэнгэл аймака Хувсгел: ученица 11-го класса У. Энхжин и ученица 2-го класса У. Эмужин.
Б. Анужин, ученица 12-го класса из сомона Тариалан аймака Хувсгел, занявшая первое место в категории «Учащиеся 12-го класса» написала эссе на тему «Прошлое и будущее 100-летия Монголии». По её словам, для этого потребовалось много исследований.
- Я написала своё эссе в золотой бронзе. Письмо в бронзе требует большего мастерства, чем письмо кистью. Дизайн похож на открытую книгу, – добавила она.
В Монголии награждены победители конкурса старомонгольской каллиграфии
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