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Школьников Бурятии приглашают на конкурс сценаристов

Школьников Бурятии приглашают на конкурс сценаристов
Общество,  Фото:pixabay.com
По выбранной работе будет создан новый детский фильм

В Улан-Удэ пройдёт городской дистанционный конкурс художественных произведений для короткометражных детских фильмов «Мой первый сценарий». Заявки и конкурсные работы принимаются с 24 января по 31 января на электронную почту: academia_tv@mail.ru.

Принять участие могут детские, юношеские, молодёжные любительские коллективы кино-, видеостудий и отдельные авторы (учащиеся школ, гимназий, лицеев и воспитанники УДО). Возраст участников: от 10 до 18 лет.

На конкурс принимаются работы, выполненные с учётом критериев и содержательной актуальности в раскрытии следующих тем: «Школа» (школьная жизнь, школьные истории); «Первая любовь» (произведения, затрагивающие первые отношения подростков); «Дружба» (произведения, затрагивающие сюжеты про дружбу, проблемы и предательства); «Жизненные ситуации» (произведения, затрагивающие проблемы подростков, включая семейные проблемы, буллинг, токсичные отношения, травлю и прочее).

Критерии к работам:
- Действия произведения должны происходить в городе Улан-Удэ;
- Действие работ должны происходить в настоящее время;
- Работа должна в себе содержать завязку, развязку, кульминацию и конфликт;
- Количество действующих лиц, включая главных героев не должно превышать 7 человек;
- Количество локаций не должно превышать 5 локаций.

Также произведение не должно содержать призыва к насилию и расовой неприязни, а также идеологии превосходства одной расы/нации/народа над другими. Сценарий должен быть рассчитан на короткометражный фильм с экранным временем от 3 до 15 минут (1 минута – 1 страница А4, шрифт 14). Вместе со сценарием жюри будет учитывать синопсис, умещённый в страницу А4.

После окончания приёма заявок эксперты выберут победителя, чьё произведение станет будущим сценарием для короткометражного фильма. По одобренному сценарию будет создан новый детский фильм. Подведение итогов состоится 8 февраля. Победители конкурса награждаются электронными дипломами и будут привлечены к дальнейшей работе над фильмами. Об этом сообщает ЦДО «Малая академия наук».

Возрастное ограничение 6+
Бурятия сценаристы конкурс школа дети

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