Забайкальские студенты победили на международном конкурсе

Их исследование о газификации края было удостоено диплома первой степени



Представители факультета экономики и управления Забайкальского государственного университета стали победителями и призёрами II международного учебно-исследовательского конкурса «Студент года – 2021». В номинации «Экономические науки» они представили исследования на актуальные для Забайкальского края темы, в том числе касающиеся проблемы газификации региона.



Студенты первого курса, обучающиеся по специальности «Экономическая безопасность», участники студенческого научного общества «Экспансия» ЗабГУ Кирилл Бельский, Марина Коренева и Глеб Пузарин отправили на конкурс статью «Газификация Забайкальского края: перспективы и угрозы». Исследование было высоко оценено экспертами и удостоено диплома первой степени. В работе студентами был проведён анализ трёх различных вариантов газификации края, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.



- Тему газификации Забайкальского края мы считаем актуальной и решили подробно её исследовать, так как это связано с нашим регионом и значительно повлияет на него в будущем, – рассказал Кирилл Бельский. – Победой в конкурсе мы приятно удивлены, так как это наша первая исследовательская работа, и мы не рассчитывали на многое.



Активное участие в конкурсе приняли и студенты второго курса специальности «Экономическая безопасность». Елена Жупикова и Полина Клименок награждены дипломом первой степени за статью «Внутренние механизмы обеспечения экономической безопасности страны и её субъектов». Мария Кучмай и Валентина Старновская представили исследовательскую работу «Применение институционального механизма в экономической безопасности» и получили диплом второй степени. Об этом сообщает пресс-служба ЗабГУ.

