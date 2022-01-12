Тайбоксёры Бурятии поборются за кубок «Удоканской меди»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Чите состоится межрегиональный турнир по тайскому боксу



В Чите состоится межрегиональный турнир по тайскому боксу на кубок «Удоканской меди». Спортсмены встретятся на ринге спортивного комплекса «Мегаполис Спорт» 29 января (0+), сообщает официальный портал Забайкальского края.



- Соревнования такого масштаба пройдут в Забайкальской столице впервые. На открытом ринге Читы встретятся боксёры из Иркутской, Амурской областей, спортсмены из Бурятии и Забайкалья. Всего ожидается около 200 участников. В рамках турнира пройдёт показательный бой между чемпионом мира, мастером спорта по тайскому боксу Ренатом Сулеймановым и воспитанником клуба «Байрус», кандидатом в мастера спорта Иваном Гаевым, - рассказал президент федерации тайского бокса Забайкальского края Рустам Байраков.



За кубок «Удоканской меди» поборются юноши и девушки в возрасте от 10 до 17 лет. Победители и призёры турнира будут награждены медалями, грамотами, кубками, а также поясами «за лучшую технику», «лучший боец турнира», «приз зрительских симпатий».



Команды за первое, второе и третье места получат пояса и денежные призы. За первое место - 100 000 рублей, второе - 70 000 рублей, третье - 30 000 рублей.

