Улан-удэнцев удивила девочка, читающая книгу в маршрутке

Горожане отметили, что сейчас это редкое явление



Подписчица паблика «Сейчас в Улан-Удэ» разместила фотографию читающей книгу девочки, которая ехала в маршрутке. Она заметила, что ребёнок читает книгу, а не «висит» в телефоне. Пользователи соцсети отмечают, что сейчас это редкое явление.



- Читающий ребенок в 56 маршрутке, без телефона, - удивляется женщина.



Горожане живо обсудили фото читающего ребёнка, который держит в руках толстую книгу:



-Какая умничка.

- Не всё ещё потеряно.

- Да, очень редкий сюжет

- Ещё не всё потеряно.



Один же из комментаторов возмутился:



- А что вы всех под одну гребенку гребете? Есть, конечно, читающие дети не редкость. Просто автору в диковинку. Дома привык человек видеть своих чад с гаджетами и судит по-своему.



Всеобщее увлечение зависанием в телефоне стало уже мемом в соцсетях и обычным явлением в общественном транспорте. Если раньше в московском метро на дальних расстояниях можно было увидеть множество читающих людей, которые держали в руках всевозможные книги и печатную прессу, то сейчас люди сидят в телефонах, играют в игры, совершают «серфинг» в интернете и оставляют комментарии в соцсетях.



Экспертам приходится напоминать о пользе чтения книг, которые учат понимать и чувствовать людей.



- Почти любая книга, так или иначе, повествует об эмоциях и чувствах персонажей. Польза состоит в том, что читатель узнаёт о новых для себя переживаниях и человеческих реакциях, учится оценивать поступки и слова людей не только по своему собственному опыту, но и по ситуациям, встречавшимся в книгах, - сообщают российские библиотекари.

