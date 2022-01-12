Каждый пятый забайкалец имеет собственные сбережения

Однако не все из них знают, что с ними делать
В Забайкалье центр управления регионом провёл опрос о финансах среди жителей края. Исследование показало, что сейчас собственные сбережения есть у 19% местных жителей. При этом 34% хранят их на срочном вкладе в банке, 29% - наличными, 26% - на счетах или в валюте, 16% - в ценных бумагах (в этом вопросе возможно было выбрать несколько вариантов ответа).
Забайкальцы рассказали, какими услугами банков пользовались в 2021 году: 72% зарплатной картой, 38% совершали денежные переводы, 27% оформляли новую дебетовую карту, 19% брали кредиты, 16% совершали коммунальные платежи. В этом вопросе также было доступно несколько вариантов ответа.
Сейчас 59% жителей края хотят повысить уровня финансовой грамотности.
- Мы видим, что 59% активных пользователей социальных сетей заинтересованы в повышении уровня своей финансовой грамотности, 21% – не заинтересованы, 20% – затруднились с ответом, - рассказал руководитель ЦУР Забайкалья Вячеслав Кулаков.
Респонденты чаще называют следующие причины отсутствия интереса к повышению уровня финансовой грамотности: нет необходимости (45%), нет желания (34%), нет времени (21%).
Хотели бы получать дополнительную информацию о финансовой грамотности чаще: жители в возрасте 35-55 лет, забайкальцы, у которых есть дети до 18 лет, с высшим образованием, пользователи социальной сети «Инстаграм». Забайкальцы, которые интересуются этим вопросом, хотят знать, куда выгоднее вкладывать деньги, как научиться экономить, как зарабатывать на ценных бумагах, как начать инвестировать и как уберечься от мошенников.
За прошедший год 19% опрошенных получали знания по финансовым темам. Чаще респонденты смотрели обучающие видеоролики в интернете – 13%, образовательные и информационные статьи на сайтах финансовых организаций читали 9%, образовательные курсы проходили 3%.
Опрос отражает мнение активных пользователей забайкальского сегмента соцсетей. Выборка районированная, квотная по полу, возрасту и соцсетям, а также иным критериям. Исследование инициативное. Опрос проведён в декабре 2021 года, опрошено 810 человек, сообщает ЦУР Забайкалья.
Каждый пятый забайкалец имеет собственные сбережения
Общество, Фото:
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