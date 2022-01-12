 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 января

11 января

Популярное

Каждый пятый забайкалец имеет собственные сбережения

Каждый пятый забайкалец имеет собственные сбережения
Общество,  Фото:pixabay.com
Однако не все из них знают, что с ними делать

В Забайкалье центр управления регионом провёл опрос о финансах среди жителей края. Исследование показало, что сейчас собственные сбережения есть у 19% местных жителей. При этом 34% хранят их на срочном вкладе в банке, 29% - наличными, 26% - на счетах или в валюте, 16% - в ценных бумагах (в этом вопросе возможно было выбрать несколько вариантов ответа).

Забайкальцы рассказали, какими услугами банков пользовались в 2021 году: 72% зарплатной картой, 38% совершали денежные переводы, 27% оформляли новую дебетовую карту, 19% брали кредиты, 16% совершали коммунальные платежи. В этом вопросе также было доступно несколько вариантов ответа.

Сейчас 59% жителей края хотят повысить уровня финансовой грамотности.
- Мы видим, что 59% активных пользователей социальных сетей заинтересованы в повышении уровня своей финансовой грамотности, 21% – не заинтересованы, 20% – затруднились с ответом, - рассказал руководитель ЦУР Забайкалья Вячеслав Кулаков.

Респонденты чаще называют следующие причины отсутствия интереса к повышению уровня финансовой грамотности: нет необходимости (45%), нет желания (34%), нет времени (21%).

Хотели бы получать дополнительную информацию о финансовой грамотности чаще: жители в возрасте 35-55 лет, забайкальцы, у которых есть дети до 18 лет, с высшим образованием, пользователи социальной сети «Инстаграм». Забайкальцы, которые интересуются этим вопросом, хотят знать, куда выгоднее вкладывать деньги, как научиться экономить, как зарабатывать на ценных бумагах, как начать инвестировать и как уберечься от мошенников.

За прошедший год 19% опрошенных получали знания по финансовым темам. Чаще респонденты смотрели обучающие видеоролики в интернете – 13%, образовательные и информационные статьи на сайтах финансовых организаций читали 9%, образовательные курсы проходили 3%.

Опрос отражает мнение активных пользователей забайкальского сегмента соцсетей. Выборка районированная, квотная по полу, возрасту и соцсетям, а также иным критериям. Исследование инициативное. Опрос проведён в декабре 2021 года, опрошено 810 человек, сообщает ЦУР Забайкалья.
Забайкальский край финансовая грамотность опрос

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Каждый пятый забайкалец имеет собственные сбережения
Каждый пятый забайкалец имеет собственные сбережения
Общество, 12.01.2022
Однако не все из них знают, что с ними делать
В Монголии награждены победители конкурса старомонгольской каллиграфии
В Монголии награждены победители конкурса старомонгольской каллиграфии
Общество, 12.01.2022
Победители получили право учиться в столичных вузах
В Бурятии проложили тропу к статуе бодхисаттвы Авалокитешвары
В Бурятии проложили тропу к статуе бодхисаттвы Авалокитешвары
Общество, 12.01.2022
В Закамне завершено первое мероприятие по строительству парка «Арьяа Баала»
В Забайкалье фермерам выделят гранты на 140 миллионов рублей
В Забайкалье фермерам выделят гранты на 140 миллионов рублей
Общество, 12.01.2022
Одним из условий предоставления финансирования является создание новых рабочих мест
В сёлах Иркутской области благоустроят 163 общественных пространства
В сёлах Иркутской области благоустроят 163 общественных пространства
Общество, 12.01.2022
На эти цели региону будет выделено 180 млн рублей
Улан-удэнцев просят сдать новогодние деревья на переработку
Улан-удэнцев просят сдать новогодние деревья на переработку
Общество, 12.01.2022
Из ёлок делают мульчу и корм для животных
В Заиграевском районе Бурятии ветеран труда отметила 90-летний юбилей
В Заиграевском районе Бурятии ветеран труда отметила 90-летний юбилей
Общество, 12.01.2022
Поздравления принимала жительница села Челутай
Забайкалье получит более миллиарда на борьбу с лесными пожарами
Забайкалье получит более миллиарда на борьбу с лесными пожарами
Общество, 12.01.2022
Ещё 875 миллионов рублей выделят на леса и лесовосстановление
В Бурятии проиндексированы социальные выплаты
В Бурятии проиндексированы социальные выплаты
Общество, 12.01.2022
Это касается «детских» выплат, зависящих от величины прожиточного минимума
Школьники позвали в гости сотрудников «Заповедного Прибайкалья»
Школьники позвали в гости сотрудников «Заповедного Прибайкалья»
Общество, 12.01.2022
Дети сами проявили интерес к охране природы
Студентка из Бурятии выиграла международный конкурс
Студентка из Бурятии выиграла международный конкурс
Общество, 12.01.2022
Студентка выиграла с работой об угрозе терроризма
Бурятская этно-группа «Намгар» отметит 20-летний юбилей в Москве
Бурятская этно-группа «Намгар» отметит 20-летний юбилей в Москве
Общество, 12.01.2022
Концерт состоится на сцене московского клуба «Урбан»
В Улан-Удэ забили тревогу из-за обрезки молодых яблонь
В Улан-Удэ забили тревогу из-за обрезки молодых яблонь
Общество, 12.01.2022
Речь идёт о деревьях в сквере «Детство» 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^