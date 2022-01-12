В Иркутске пройдёт акция «Дари тепло»

Также состоится сбор вторсырья и новогодних ёлок



Жителей Иркутска приглашают принять участие в акциях «Дари тепло» и сборе вторсырья. Участвовать может каждый, кто хочет поделиться тем, что ему уже не нужно.



В акции «Дари тепло» можно поделиться вещами с теми, кому сейчас тяжело: с многодетными семьями; одинокими; пенсионерами; людьми, пострадавшими при пожаре.

Принимаются:

- Одежда, которую можно носить (взрослая/детская, женская/мужская);

- Обувь (взрослая/детская, женская/мужская);

- Мебель;

- Игрушки, книжки, канцелярия;

- Посуда, бытовой инвентарь;

- Бытовая химия;

- Постельное белье, полотенца;

- Продукты.



Также здесь будет организована инфоточка с полезной информацией о раздельном сборе отходов и состоится сбор вторсырья:

- Макулатуры, картона (в сложенном виде, без скобок и скотча);

- Пластиковых бутылок PET, PEHD с крышками (дозаторами);

- Стеклянных банок и бутылок с крышками;

- Чеков;

- Тетрапаков (чистых, разрезанных);

- Батареек.



Кроме этого, будут приниматься ёлки для питомцев зоосада. Ёлочки должны быть без мишуры и новогодних игрушек. Желательно упакованные для транспортировки.



Сбор пройдёт 15 января в Иркутске с 14:00 до 15:00 во дворе по адресу: ул. Баумана, 233/5, ближе к проезжей части. Об этом сообщает портал «Общественная жизнь города Иркутска».



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