Также состоится сбор вторсырья и новогодних ёлок
Жителей Иркутска приглашают принять участие в акциях «Дари тепло» и сборе вторсырья. Участвовать может каждый, кто хочет поделиться тем, что ему уже не нужно.
В акции «Дари тепло» можно поделиться вещами с теми, кому сейчас тяжело: с многодетными семьями; одинокими; пенсионерами; людьми, пострадавшими при пожаре.
Принимаются:
- Одежда, которую можно носить (взрослая/детская, женская/мужская);
- Обувь (взрослая/детская, женская/мужская);
- Мебель;
- Игрушки, книжки, канцелярия;
- Посуда, бытовой инвентарь;
- Бытовая химия;
- Постельное белье, полотенца;
- Продукты.
Также здесь будет организована инфоточка с полезной информацией о раздельном сборе отходов и состоится сбор вторсырья:
- Макулатуры, картона (в сложенном виде, без скобок и скотча);
- Пластиковых бутылок PET, PEHD с крышками (дозаторами);
- Стеклянных банок и бутылок с крышками;
- Чеков;
- Тетрапаков (чистых, разрезанных);
- Батареек.
Кроме этого, будут приниматься ёлки для питомцев зоосада. Ёлочки должны быть без мишуры и новогодних игрушек. Желательно упакованные для транспортировки.
Сбор пройдёт 15 января в Иркутске с 14:00 до 15:00 во дворе по адресу: ул. Баумана, 233/5, ближе к проезжей части. Об этом сообщает портал «Общественная жизнь города Иркутска».
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В Иркутске пройдёт акция «Дари тепло»
Общество, Фото:
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