В сёлах Иркутской области благоустроят 163 общественных пространства

На эти цели региону будет выделено 180 млн рублей



В 2022 году средства на реализацию получат 163 проекта благоустройства сельских территорий Иркутской области. Новые спортивные и детские площадки, зоны отдыха, освещение общественных пространств и другие объекты появятся в 86 муниципальных образованиях региона. Общий объём финансирования, предусмотренного из федерального и областного бюджетов, – 180 млн рублей, это почти в 2,5 раза больше прошлогоднего.



За два года в сёлах, посёлках и деревнях региона реализовано 165 проектов по благоустройству и завершены два проекта. В 2022 году завершатся ещё три комплексных проекта, включающие капитальные ремонты 13 объектов: пяти школ и трёх детских садов, четырёх домов культуры, детской спортивной юношеской школы. Будут также приобретены три транспортных средства и один мобильный медицинский центр.



Также в этом году начнётся реализация ещё трёх проектов: в Заларинском, Иркутском и Боханском районах. На их выполнение в этом году предусмотрено 780 млн рублей, в том числе 748,8 млн рублей из федерального бюджета. Благодаря этим проектам будут построены: школа в селе Тихоновка Боханского района, дом культуры в селе Хомутово Иркутского района, физкультурно-оздоровительный комплекс и блочно-модульная котельная в посёлке Залари, там же будут проведены капитальный ремонт здания спортивного комплекса, а также реконструкция Заларинской СОШ № 2.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, в регионе также продолжат оказывать иные меры поддержки для развития сельских территорий. Гражданам предоставят социальные выплаты на приобретение или строительство жилья, муниципальным образованиям – субсидии на строительство жилья для дальнейшего его предоставления по договорам социального найма, сельхозтоваропроизводителям компенсируют затраты на организацию студенческих практик или обучение работников.

