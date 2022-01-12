В Бурятии проложили тропу к статуе бодхисаттвы Авалокитешвары

Общество, Фото: пресс-служба администрации Закаменского района

В Закамне завершено первое мероприятие по строительству парка «Арьяа Баала»



В канун нового года завершились работы по благоустройству туристской территории строящегося парка религиозно-познавательного туризма «Арьяа Баала» в улусе Санага Закаменского района Бурятии. К подножию статуи божества Авалокитешвары проложена тропа длиной более 2000 метров, снабжённая по рельефу 90 ступенями, скамейками и урнами.



На участке тропы, ведущей от дацана к первой смотровой беседке, проведено устройство мягких канатных перил, позволяющих следовать по тропе в том числе и маломобильным гражданам.



Перила украшены 108 деревянными бусинами, созданными в столярной мастерской, действующей при дацане. Они символизируют 108 родов желаний буддийских чёток.



- Согласно буддийским учениям, каждый коснувшийся всех 108 бусин мотивирует свои мысли, слова и движения во благо всем живым существам, останавливает накопление негативной кармы и очищает уже накопленную, - сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.



На протяжении всей тропы расположены четыре беседки. Первая чуть выше дацана, пройти до которой смогут, в том числе, и маломобильные граждане. Вторая даёт возможность каждому желающему, увидеть небо сквозь прозрачный купол. Третья является молитвенным домом, от неё идёт тропа к смотровой площадке у подножия статуи. Ещё одна площадка установлена у озера, куда в тёплое время прилетает лебединая стая.



Туристско-паломнический проект «Парк религиозно-познавательного туризма «Арьяа-Баала» реализуется в Санаге с 2018 года. От республики были получены грантовые средства на благоустройство парка в размере 4 миллионов рублей, также из местного бюджета и средств благотворительного фонда было выделено по 500 тысяч рублей. Кроме того, на создание парка было собрано более 6 миллионов на благотворительных концертах и марафонах. Пожертвования продолжают поступать и в настоящее время. Для этих целей на прошедшей неделе был проведён большой молебен «Гомбо сахюусанай хурал» под началом Дид Хамбо-ламы Дагбы Очирова. Общая сумма пожертвований составила 743408 рублей. Основная сумма средств была перечислена на завершение строительства статуи Арьяа-Баала. Часть пожертвований пошла на покрытие расходов по проведению хурала.



Напомним, что парк планируют открыть в июне-июле этого года.

