Глава минздрава Бурятии обеспокоена количеством людей в пунктах вакцинации

Медики готовятся к возможной новой волне коронавируса
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова обратилась к жителям с просьбой пройти вакцинацию от коронавируса.
На своей странице в Instagram Лудупова подвела итоги первой рабочей недели 2022 года.
- У нас идёт напряжённая работа по подведению итогов года, старту реализации намеченных планов и подготовке системы здравоохранения к росту заболеваемости COVID-19 в связи с непростой ситуацией в мире из-за нового высококонтагиозного штамма Омикрон. Все праздничные дни мы находились в режиме повышенной готовности. Самое важное – мы не прерывали работу пунктов вакцинации, сотрудники работали практически все праздничные дни. К сожалению, количество людей, пришедших на вакцинацию в республике, было небольшим. Это не может не беспокоить – именно сейчас подходит срок для ревакцинации жителей, прошедших вакцинацию в летний период, - сообщила глава минздрава Бурятии.
В июне-июле было много заболевших, им сейчас необходимо вакцинироваться. «Мы ждём вас на наших прививочных пунктах», - обратилась министр здравоохранения.
Лудупова поделилась, что сама 4 января прошла повторную вакцинацию «Спутником V».
- Вакцинация и ревакцинация как никогда актуальны в качестве подготовки к новой волне, которая ожидается взрывной, большой по примеру других стран. Дорогие земляки, убедительно прошу Вас последовать моему примеру и пройти вакцинацию! – призвала Евгения Лудупова.
11 января премьер-министр России Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с инфекцией заявил, что ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается. Это вызвано новым штаммом «омикрон».
- Важно быть готовыми к любому развитию событий. После новогодних праздников многие возвращаются домой из поездок, в том числе из-за рубежа. Необходимо это учитывать, - цитирует Мишустина «Российская газета».
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 января республиканский оперативный штаб принял решение об усилении в Бурятии профилактических мер COVID-19 в связи с угрозой завоза и распространения штамма «омикрон».
- Сейчас многие наши земляки возвращаются с отдыха из других регионов и стран. Риски высоки. Вспомните, май прошлого года, когда все с праздников вернулись, и мы наблюдали значительный рост. Сейчас чтобы такого не произошло, надо усилить все меры профилактики. Рано или поздно штамм придёт и к нам. Поэтому прошу всех руководителей министерств, ведомств, глав районов, руководителей организаций всех форм собственности у себя на объектах усилить профилактические меры, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Руководитель управления Роспотребнадзора – главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев 10 января обратился к жителям в связи с распространением в стране штамма «омикрон».
- Исследования по изучению нового штамма коронавируса «омикрон» доказали, что данный возбудитель в пять-семь раз заразнее, чем предыдущие версии коронавируса, и может привести к новому росту заболеваемости. Инкубационный период заболевания, вызванного новым штаммом «омикрон», может составлять до трёх дней. Мутированный вирус «омикрон» способен приводить к тяжёлым формам болезни, в первую очередь, у непривитых лиц, лиц с сопутствующими хроническими заболеваниями и у пожилых, - сообщил Ханхареев.
Он призвал жителей пройти вакцинацию.
- Дорогие земляки, я настоятельно прошу вас пройти вакцинацию, а также ревакцинацию, у кого прошло уже шесть месяцев с момента прививки против COVID-19. Также необходимо тщательно соблюдать меры предосторожности - носить защитные маски, обрабатывать руки и соблюдать дистанцию. Сейчас важно поберечься и подумать о своем здоровье и здоровье своих близких, - заключил Сергей Ханхареев.
Глава минздрава Бурятии обеспокоена количеством людей в пунктах вакцинации
Общество, Фото:
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