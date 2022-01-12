Поздравления принимала жительница села Челутай
В Бурятии с 90-летним юбилеем поздравили труженицу тыла, ветерана труда Анисью Христофоровну Манзурову, проживающую в селе Челутай Заиграевского района.
В районном отделе социальной защиты населения рассказали, что Анисья Христофоровна родилась в селе Новая Брянь в семье колхозника.
- Работать дояркой я пошла рано, мне было 12 лет. В колхозе приходилось всё делать, несмотря на свой малый возраст. И сено косила, и картошку сажала. В те времена порядок такой был - каждой доярке полагалась норма покоса и картошки 25 соток. Норму работы я наравне со взрослыми и другими ребятами всегда старалась выполнить, – поделилась воспоминаниями именинница.
В 18 лет Анисья Христофоровна вышла замуж. С супругом Петром Демьяновичем Манзуровым построили дом в Челутае, вырастили и воспитали сына и троих дочерей.
- Вдовой я стала рано, в 46 лет. Пётр погиб при трагических обстоятельствах. Успели дать образование детям, помогли встать им на ноги, – рассказала ветеран труда.
Трудовой стаж Анисьи Христофоровны 40 лет: из них 6 лет колхозного, 11 лет кочегаром на железной дороге, 20 лет на Машзаводе. Также трудилась уборщицей в медпункте села Челутай.
Анисья Христофоровна награждена многими почётными грамотами и благодарственными письмами за успехи и достижения, имеет звание «Ветеран труда», «Труженик тыла». Также у неё есть юбилейные медали ко дню Победы.
В свой юбилейный день рождения ей вручили сертификат на единовременную денежную выплату и памятные подарки, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
В Заиграевском районе Бурятии ветеран труда отметила 90-летний юбилей
Общество, Фото:
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