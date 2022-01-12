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В Бурятии скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом

В Бурятии скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
COVID-19 в республике держится на прежних позициях

Заболеваемость COVID-19 сохраняется на прежнем уровне. По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки ковид выявили у 121 жителя.

Для сравнения, позавчера было 120 заражённых, а до этого 119, 117, 115. Пока суточный прирост не опускается ниже психологической отметки в 100 заболевших.

Общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии за всё время достигло 77 914. Из них 46% (36 012) приходится на жителей Улан-Удэ.

Выздоровели за всё время 72 868 человек, в том числе накануне вылечились 197 больных.

Летальные исходы по-прежнему происходят ежедневно. За последние сутки скончались ещё шесть больных коронавирусом. В оперштабе уточняют, что четверо из них были старше 65 лет, двое – младше (а вот точный возраст умерших сейчас не раскрывают). Отметим, позавчера умерли пять пациентов.

С начала пандемии коронавирус забрал жизни 2506 жителей Бурятии.

Число госпитализированных упало ниже отметки «800». Сегодня в стационарах республики получает лечение 751 пациент с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё (на 59 меньше, чем накануне).

В отделениях реанимации находится 131 пациент (+1 за сутки). Из них 73 человека старше 65 лет. На ИВЛ – 75 больных.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1130 коек: занято – 751, свободно 379 коек. Занятость коечного фонда составляет 66,5%.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1789 человек.

Число контактных лиц – 4868 человек.

В Бурятии завершили первичную вакцинацию от коронавируса 446 116 человек. Повторную вакцинацию начали 85 537 жителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», 10 января республиканский оперативный штаб принял решение об усилении в Бурятии профилактических мер COVID-19 в связи с угрозой завоза и распространения нового штамма «омикрон».

- Сейчас многие наши земляки возвращаются с отдыха из других регионов и стран. Риски высоки. Вспомните, май прошлого года, когда все с праздников вернулись, и мы наблюдали значительный рост. Сейчас чтобы такого не произошло, надо усилить все меры профилактики. Рано или поздно штамм придёт и к нам. Поэтому прошу всех руководителей министерств, ведомств, глав районов, руководителей организаций всех форм собственности у себя на объектах усилить профилактические меры, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Также по итогам заседания республиканского оперативного штаба в указ главы Бурятии внесён ряд изменений. Так, заполняемость залов при проведении мероприятий в рамках «Пушкинской карты» сокращена до 50%. Определены условия безопасного проведения концерта группы «Чайф».

В Бурятии усилили контроль за соблюдением режима самоизоляции больными коронавирусом, которые лечатся дома.

На Крещение, в отличие от прошлого года, разрешили купание в купелях, однако палатки для переодевания устанавливать не будут.

Ежедневно в столице Бурятии 12 мобильных групп проверяют соблюдение антиковидных мер в общественных местах. Позавчера нарушения были зафиксированы на 28 объектах, составлено 22 протокола, в том числе за непроверку у посетителей документов о вакцинации.




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