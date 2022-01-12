В Бурятию на стрельбы приедут войска Тихоокеанского флота

К учениям привлечено более 200 военнослужащих подразделений ПВО береговых войск



Подразделения противовоздушной обороны береговых войск Тихоокеанского флота (ТОФ) приступили к маршу из Приморского края в Бурятию для проведения боевых стрельб в рамках плановой боевой учёбы. Марш протяжённостью более 2,5 тыс. км совершается комбинированным способом с использованием железнодорожных путей и дорог общего пользования.



- По прибытии на специализированный полигон Телемба, расположенный в Бурятии, расчёты мобильных зенитных ракетных комплексов «Оса» и других средств ПВО оборудуют полевой лагерь и приступят к практической боевой учёбе. В ходе полевого выхода спланировано проведение ряда учений с выполнением боевых ракетных стрельб. Зенитчики отработают организацию охраны воздушного пространства, борьбу с беспилотными летательными аппаратами и отражение воздушного удара по важным военным объекты, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



К мероприятиям привлечено более 200 военнослужащих. Задействовано около 50 единиц боевой и специальной техники, в том числе модернизированные ЗРК «Оса», машины связи на базе БТР-80 и другая техника.

