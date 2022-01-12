В один пескоразбрасыватель в среднем помещается 15 тонн песка
Дороги Улан-Удэ подсыпают 21 пескоразбрасывающих машин комбинат по благоустройству, сообщает администрация города. Всего же зимой работает 77 единиц снегоуборочной техники
Подсыпают остановочные карманы, крутые спуски и подъёмы, перекрёстки и пешеходные дорожки.
В один пескоразбрасыватель в среднем помещается 15 тонн песка. Для его погрузки используется фронтальный погрузчик.
- Фронтальным погрузчиком зимой грузим песок и убираем снег на дорогах. В летний период убираем грунт, очищаем несанкционированные свалки и строим защитные дамбы, - рассказал водитель техники Вячеслав, работающий в комбинате с 2013 года.
Выполнение работ по подсыпке и уборке снега на придомовых территориях, а также на участках, расположенных в ДНТ и СНТ, находится в полномочиях управляющих компаний и собственников зданий.
На дорогах Улан-Удэ работают более 70 единиц снегоуборочной техники
Общество, Фото:
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