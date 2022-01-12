 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 января

11 января

Популярное

На дорогах Улан-Удэ работают более 70 единиц снегоуборочной техники

На дорогах Улан-Удэ работают более 70 единиц снегоуборочной техники
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В один пескоразбрасыватель в среднем помещается 15 тонн песка

Дороги Улан-Удэ подсыпают 21 пескоразбрасывающих машин комбинат по благоустройству, сообщает администрация города. Всего же зимой работает 77 единиц снегоуборочной техники

Подсыпают остановочные карманы, крутые спуски и подъёмы, перекрёстки и пешеходные дорожки.

В один пескоразбрасыватель в среднем помещается 15 тонн песка. Для его погрузки используется фронтальный погрузчик.

- Фронтальным погрузчиком зимой грузим песок и убираем снег на дорогах. В летний период убираем грунт, очищаем несанкционированные свалки и строим защитные дамбы, - рассказал водитель техники Вячеслав, работающий в комбинате с 2013 года.

Выполнение работ по подсыпке и уборке снега на придомовых территориях, а также на участках, расположенных в ДНТ и СНТ, находится в полномочиях управляющих компаний и собственников зданий.



уборка снега

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Россиянам рассказали, сколько выходных и праздников будет в 2022 году
Россиянам рассказали, сколько выходных и праздников будет в 2022 году
Общество, 12.01.2022
У жителей Бурятии будет на один выходной больше
Глава минздрава Бурятии обеспокоена количеством людей в пунктах вакцинации
Глава минздрава Бурятии обеспокоена количеством людей в пунктах вакцинации
Общество, 12.01.2022
Медики готовятся к возможной новой волне коронавируса
В Бурятии скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом
В Бурятии скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом
Общество, 12.01.2022
COVID-19 в республике держится на прежних позициях
На дорогах Улан-Удэ работают более 70 единиц снегоуборочной техники
На дорогах Улан-Удэ работают более 70 единиц снегоуборочной техники
Общество, 12.01.2022
В один пескоразбрасыватель в среднем помещается 15 тонн песка
Бурятский фильм «Би-русский» покажут в кинотеатрах Улан-Удэ
Бурятский фильм «Би-русский» покажут в кинотеатрах Улан-Удэ
Общество, 12.01.2022
Новый фильм назвали «лёгкой семейной комедией с бурятскими «тасочками»
В Бурятии спасли новорождённого с серьёзной патологией
В Бурятии спасли новорождённого с серьёзной патологией
Общество, 12.01.2022
Малыш попал в больницу сразу после рождения 
В Бурятии осуждённый, находясь в колонии, увеличил себе срок
В Бурятии осуждённый, находясь в колонии, увеличил себе срок
Общество, 12.01.2022
Мужчина не смог подкупить сотрудника колонии и получить наркотик
В Улан-Удэ днём до -18 градусов
В Улан-Удэ днём до -18 градусов
Общество, 12.01.2022
В республике по-прежнему ветрено
В сёлах Бурятии выберут лучшие учреждения культуры
В сёлах Бурятии выберут лучшие учреждения культуры
Общество, 11.01.2022
Также будут определены лучшие работники сельских учреждений отрасли
По льду Байкала пробегут и проедут ультрамарафон
По льду Байкала пробегут и проедут ультрамарафон
Общество, 11.01.2022
В Иркутской области состоится очередной «Ледовый шторм»
В районе Бурятии собирают деньги на борцовскую юрту
В районе Бурятии собирают деньги на борцовскую юрту
Общество, 11.01.2022
Её собираются построить в селе Петропавловка
Забайкалью на «1000 дворов» и промпарк выделено 1,4 млрд рублей
Забайкалью на «1000 дворов» и промпарк выделено 1,4 млрд рублей
Общество, 11.01.2022
Средства планируют выделить по единой дальневосточной субсидии
В Иркутской области определят лучших в абсолютно реальном бое
В Иркутской области определят лучших в абсолютно реальном бое
Общество, 11.01.2022
Первенство проведут в Черемхово в начале февраля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^