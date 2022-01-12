В Бурятии осуждённый, находясь в колонии, увеличил себе срок

Мужчина не смог подкупить сотрудника колонии и получить наркотик



В Бурятии мужчина, отбывающий наказание в исправительном учреждении признан виновным по двум статьям уголовного кодекса: ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК РФ «Покушение на незаконное приобретение наркотического средства», ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу».



В судебном заседании установлено, что мужчина, отбывая наказание в лечебно-исправительном учреждении, решил незаконно приобрести наркотическое средство в значительном размере. Он предложил сотруднику учреждения взятку в сумме 13 тысяч рублей за доставку наркотика на территорию учреждения. Должностное лицо сообщило о планах осуждённого руководству, в связи с чем преступление не доведено до конца. В ходе оперативно-розыскного мероприятия деньги и наркотическое средство изъяты.



- Суд по совокупности с наказанием, назначенным предыдущим приговором, назначил виновному лишение свободы сроком 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Приговор вступил в законную силу.

