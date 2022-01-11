Жителей Бурятии призывают не покупать алкоголь с помощью доставки

В стране участились случаи отравления суррогатным алкоголем



Министерство здравоохранения Бурятии призывает жителей республики более ответственно отнестись к своему здоровью в связи с участившимися случаями смертельных отравлений суррогатами алкоголя в стране и ростом смертности от алкогольных отравлений в 2021 году.



В числе мер безопасности - не приобретать алкогольную продукцию с рук и в магазинах, заведениях общепита, не имеющих лицензию.



- Также доставка на дом алкогольной продукции и продажа её через интернет запрещены законом, это большой риск приобретения суррогатной продукции, - отмечают в минздраве Бурятии.



При признаках отравления алкоголем или тяжёлых абстинентных состояниях («похмельном» синдроме), появлении симптомов «белой горячки» необходимо незамедлительно обращаться в медицинские организации: в республиканский наркологический диспансер или по месту жительства центральные районные больницы.



По оценке экспертов, ежедневно от суррогатного алкоголя в России погибают два-три человека. Ни ужесточение законодательства, ни регулярные рейды полиции не способствуют улучшению ситуации, сообщает «Новая газета».



8 и 9 января в Тюменской области от контрафактного алкоголя погибли 17 человек: девять — в Тюмени и восемь — в посёлке Кондинский Ханты-Мансийского автономного округа. Причиной отравления стал метанол, разлитый под видом водки. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что «держит на контроле расследование происшествия».



Телефон приемного покоя республиканского наркологического диспансера 42-75-29 (круглосуточно)

