В стране участились случаи отравления суррогатным алкоголем
Министерство здравоохранения Бурятии призывает жителей республики более ответственно отнестись к своему здоровью в связи с участившимися случаями смертельных отравлений суррогатами алкоголя в стране и ростом смертности от алкогольных отравлений в 2021 году.
В числе мер безопасности - не приобретать алкогольную продукцию с рук и в магазинах, заведениях общепита, не имеющих лицензию.
- Также доставка на дом алкогольной продукции и продажа её через интернет запрещены законом, это большой риск приобретения суррогатной продукции, - отмечают в минздраве Бурятии.
При признаках отравления алкоголем или тяжёлых абстинентных состояниях («похмельном» синдроме), появлении симптомов «белой горячки» необходимо незамедлительно обращаться в медицинские организации: в республиканский наркологический диспансер или по месту жительства центральные районные больницы.
По оценке экспертов, ежедневно от суррогатного алкоголя в России погибают два-три человека. Ни ужесточение законодательства, ни регулярные рейды полиции не способствуют улучшению ситуации, сообщает «Новая газета».
8 и 9 января в Тюменской области от контрафактного алкоголя погибли 17 человек: девять — в Тюмени и восемь — в посёлке Кондинский Ханты-Мансийского автономного округа. Причиной отравления стал метанол, разлитый под видом водки. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что «держит на контроле расследование происшествия».
Телефон приемного покоя республиканского наркологического диспансера 42-75-29 (круглосуточно)
Жителей Бурятии призывают не покупать алкоголь с помощью доставки
Общество, Фото:
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