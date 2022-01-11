По словам пассажирки, водитель микроавтобуса № 129 обматерил пассажиров
Пассажирка маршрута №129, который идёт в село Сотниково Иволгинского района, пожаловалась на хамское поведение водителя. Номер микроавтобуса был опубликован в паблике anonim_03.ru.
Этот маршрут часто бывает переполнен едущими домой людьми, работающими в городе. Кроме давки в салоне, они после рабочего дня, как выяснилось, сталкиваются с откровенным хамским поведением. Здесь же женщина ехала из Сотниково в Улан-Удэ.
- Хамит пассажирам в матерной форме, которые не имеют наличных средств для оплаты. В воскресенье, 9 января, прождав маршрутный автобус, один был полный, не зашли... На этом «посчастливилось» доехать до города. На вопрос: «Куда можно оплатить онлайн?» водитель открыл дверь, со словами: «*** его эти 25-рублёвые...» - написала в соцсети пассажирка 129 маршрута.
По её словам, она была не одна, у знакомой нашлась наличка, которая её выручила и спасла от неадекватного поведения водителя общественного транспорта.
- Мне повезло в зимний, не тёплый день, выехать из Сотниково. Бригадирам, видимо, фиолетово!? - вопрошает женщина.
Улан-удэнцы вынуждены ездить на работу и с работы в переполненных маршрутных микроавтобусах, особенно страдают жители пригородных поселков и отдалённых микрорайонов. Они терпят давку в салоне, лишь бы уехать домой в холодный зимний вечер, озлобленность пассажиров и водителей. Культура поведения оставляет желать лучшего в маршрутках, не говоря уже о социальной дистанции.
Ранее в салоне маршрутки №2 произошла драка, окончившаяся кражей смартфона.
Улан-удэнка пожаловалась на хамство водителя маршрутки
Общество, Фото:
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