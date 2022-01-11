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В Бурятии вакцинированный скот останется без выгула

В Бурятии вакцинированный скот останется без выгула
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
После вакцинации скота жителям Селенгинского района Бурятии предложено держать скот без выгула 30 суток

Сегодня, 11 января глава Селенгинского района Бурятии Станислав Гармаев встретился с жителями сельского поселения «Ноехонское». На сходе с жителями он обсудил ситуацию с содержанием животных в связи с обострением ситуации с инфекцией узелкового дерматита, сообщает «Селенгинский вестник».

- Ноехон граничит с селом Подлоплатки Мухоршибирского района, где выявлено более 140 случаев заболевания КРС. В настоящее время установлен ограничительный пост между двумя поселениями, - отмечает издание.

На сегодняшний день в Ноехоне проведена 100% вакцинация поголовья крупного и малого рогатого скота, а также свиней, против ЗУДа. После вакцинации скота жителям было предложено держать скот без выгула 30 суток.

Во время схода поступило предложение от жителей села о закрытии несанкционированного проезда по ледовой переправе через остров Гурбальжан.


сельское хозяйство домашние животные

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