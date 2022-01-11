После вакцинации скота жителям Селенгинского района Бурятии предложено держать скот без выгула 30 суток
Сегодня, 11 января глава Селенгинского района Бурятии Станислав Гармаев встретился с жителями сельского поселения «Ноехонское». На сходе с жителями он обсудил ситуацию с содержанием животных в связи с обострением ситуации с инфекцией узелкового дерматита, сообщает «Селенгинский вестник».
- Ноехон граничит с селом Подлоплатки Мухоршибирского района, где выявлено более 140 случаев заболевания КРС. В настоящее время установлен ограничительный пост между двумя поселениями, - отмечает издание.
На сегодняшний день в Ноехоне проведена 100% вакцинация поголовья крупного и малого рогатого скота, а также свиней, против ЗУДа. После вакцинации скота жителям было предложено держать скот без выгула 30 суток.
Во время схода поступило предложение от жителей села о закрытии несанкционированного проезда по ледовой переправе через остров Гурбальжан.
В Бурятии вакцинированный скот останется без выгула
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они победили в категориях «Неоновый макияж» и «Боди-арт»
Также в этот день отмечается День заповедников и национальных парков
В стране участились случаи отравления суррогатным алкоголем
По словам пассажирки, водитель микроавтобуса N 129 обматерил пассажиров
После вакцинации скота жителям Селенгинского района Бурятии предложено держать скот без выгула 30 суток
На помощь пришли сотрудники ГИБДД
Стаи собак разгуливают по микрорайонам Улан-Удэ
Предприниматели рассказали о сервисах банка
ПИК-катетеры начали применять при химиотерапии онкобольных
В республике начался приём заявлений на участие в программе «Земский учитель-2022»
В указ главы Бурятии по профилактике COVID-19 внесли изменения, один из которых касается концерта рок-группы
На главной площади Улан-Удэ появилась выставка о заповедниках
Ранее жители посёлка Забайкальский записали видеообращение к главе
Дорогу планировали отремонтировать ещё в 2020 году
Специалисты уверяют, что после уборки снега не будет скользко