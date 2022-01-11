В Бурятии отметили 105-летие заповедной системы

На главной площади Улан-Удэ появилась выставка о заповедниках



В Бурятии отметили 105-летие заповедной системы России и Баргузинского заповедника. 11 января в стране отмечается День заповедников и национальных парков. На мероприятии в Улан-Удэ присутствовали федеральные и региональные представители особо охраняемых природных территорий.



- 11 января исполняется 105 лет Баргузинскому заповеднику. Именно у нас в Бурятии был создан первый заповедник России – это Баргузинский. Уже 25 лет существует праздник в России, который называется День заповедников и национальных парков. Его празднуют по всей стране, - рассказал директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин.



На площади Советов сегодня открыли новую выставку, посвящённую заповедникам (0+).



- У нас – директоров и сотрудников – появилась идея создать выставку, построить стенды и поставить на центральную площадь Улан-Удэ. Чтобы жители нашей республики и гости смогли познакомиться и узнать о наших уникальных особо охраняемых природных территориях, о том, какие виды они охраняют. Вообще наш лозунг: «Бурятия – это сердце заповедной России», и это действительно так, - добавил Овдин.



Зампред правительства Бурятии Иван Альхеев напомнил, что 11 января 1917 года был организован первый в России заповедник – он появился в Баргузинском районе Бурятии.



- Цель на изначальных этапах была – сохранение баргузинского соболя и других видов животных. В 1986 году ЮНЕСКО присвоил Баргузинскому заповеднику статус биосферного заповедника. Сегодня он является составной частью объекта всемирного природного наследия озера Байкал. Заповедники на сегодняшний день сохраняют 80% видового богатства растительного и животного мира. В России сеть охраняемых территорий насчитывает более 13 тысяч из них 85 особо охраняемых территорий находится в Бурятии, что составляет 15% площади республики. У нас восемь особо охраняемых природных территорий наблюдается органами федерального назначения, и пять особо охраняемых – местного, - рассказал Альхеев.



Справка:



Ежегодно 11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков.



Заповедники и национальные парки — особо охраняемые природные территории (ООПТ) — это единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного мира.



Впервые День заповедников и национальных парков отметили в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. Сегодня его проведение поддерживают многие экологические организации и движения.



11 января для этого события выбрано не случайно — в этот день в 1917 году в России был образован первый государственный заповедник — Баргузинский.



Хотя особо охраняемыми природными территориями испокон веков на Руси были заповедные рощи, культовые места, заказники, предназначенные для охоты князей, царей, знати. Но первый заповедник государственного масштаба был создан именно 11 января 1917 года.

