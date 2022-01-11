В Забайкалье отремонтируют дорогу к старейшему дацану

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Дорогу планировали отремонтировать ещё в 2020 году



Восемь километров дороги – подъезд к селу Нуринск в Могойтуйском районе Забайкальского края – капитально отремонтируют в 2022 году, сообщает пресс-служба краевого минстроя.



- Участок дороги, проходящий через село Цугол, где расположен старейший в регионе буддийский монастырь – Цугольский дацан, ранее был включен в план ремонта на 2020 год, однако из-за ограниченных средств дорожного фонда план пришлось скорректировать и срок был перенесён. В этом году восемь километров дороги подъезд к селу Нуринск приведут к нормативу, - рассказал заместитель министра краевого минстроя Сергей Кривощеков.



В Забайкальском крае в 2021 году было отремонтировано более 300 километров дорог регионального и местного значения, в 2022 году этот показатель останется почти на том же уровне, отмечают в ведомстве.



Справка:



Цугольский дацан - один из наиболее значимых буддийских монастырей Забайкалья традиции Гелуг. Основан в 1801 году. Дацан расположен в распадке двух гор, на правом берегу реки Онона и устья речки Цугол. В прошлом году буддийский монастырь отметил своё 220-летие.

