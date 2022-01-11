Дорогу планировали отремонтировать ещё в 2020 году
Восемь километров дороги – подъезд к селу Нуринск в Могойтуйском районе Забайкальского края – капитально отремонтируют в 2022 году, сообщает пресс-служба краевого минстроя.
- Участок дороги, проходящий через село Цугол, где расположен старейший в регионе буддийский монастырь – Цугольский дацан, ранее был включен в план ремонта на 2020 год, однако из-за ограниченных средств дорожного фонда план пришлось скорректировать и срок был перенесён. В этом году восемь километров дороги подъезд к селу Нуринск приведут к нормативу, - рассказал заместитель министра краевого минстроя Сергей Кривощеков.
В Забайкальском крае в 2021 году было отремонтировано более 300 километров дорог регионального и местного значения, в 2022 году этот показатель останется почти на том же уровне, отмечают в ведомстве.
Справка:
Цугольский дацан - один из наиболее значимых буддийских монастырей Забайкалья традиции Гелуг. Основан в 1801 году. Дацан расположен в распадке двух гор, на правом берегу реки Онона и устья речки Цугол. В прошлом году буддийский монастырь отметил своё 220-летие.
В Забайкалье отремонтируют дорогу к старейшему дацану
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Появились новые подробности нашумевшего конфликта в маршрутке №2
В Бурприроднадзоре ответили на жалобу жителей Прибайкальского района
Поздравление от лидера ЛДПР получили сотрудники «Заповедного Подлеморья»
Больше всего было обращений в хирургию и травматологию
Не все заболевшие коронавирусом соблюдают требования о самоизоляции
Приём документов начался сегодня
Жители республики испытывают трудности из-за закрытия портала «Доктор 03»
Однако речь идёт только про отечественные фильмы
Размер субсидии рассчитывается индивидуально, в зависимости от доходов
Соревнования проходили с 7 по 9 января в нидерландском городе Херенвен
Задачи озвучили на торжественном митинге
Мужчина задолжал более 700 тысяч рублей
В прошлом году крещенские купания и вовсе отменяли
Наиболее универсальный корм для зимующих птиц - семена подсолнечника
На первом месте оказались QR-коды