В республике по-прежнему ветрено
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 января по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по северному Прибайкалью до умеренного снегопада. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -15,-20, местами -8,-13, по северу -23,-28.
В Улан-Удэ без осадков, утром и днём возможен слабый снег. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём -16,-18.
В Улан-Удэ днём до -18 градусов
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Общество, 12.01.2022
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