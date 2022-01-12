В Улан-Удэ днём до -18 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В республике по-прежнему ветрено



По данным Бурятского гидрометцентра, 12 января по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по северному Прибайкалью до умеренного снегопада. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -15,-20, местами -8,-13, по северу -23,-28.



В Улан-Удэ без осадков, утром и днём возможен слабый снег. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём -16,-18.

