Каникулы с ГТО прошли в Бурятии

Свои силы испытали более ста человек разных возрастов



В нескольких селах и сельских поселениях Еравнинского района состоялась ежегодная акция «Каникулы с ГТО», сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.



Акция проходила в течение пяти дней, где свои силы испытали более ста человек разных возрастов. Они соревновались в упражнениях всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Так, любители спорта выполняли наклоны вперед стоя на гимнастической скамье, прыгали в длину, поднимали туловища из положения лежа на спине, подтягивались из виса на высокой перекладине, сгибали и разгибали руки в упоре лежа на полу, а также соревновались в стрельбе из пневматической винтовки.



В минспорта отмечают, что участники показали хорошую физическую подготовку и многие были готовы выполнить недостающие нормативы для своего возраста, чтобы получить знак отличия комплекса ГТО.



Спортивная акция прошла в пяти сёлах Еравнинского района, а в некоторых районах Бурятии состоялись аналогичные старты – «Семья ГоТОва» и онлайн-конкурс «Семья – ГТО».



Стать участником движения и получить знак отличия ГТО может любой желающий в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Для того, чтобы присоединиться нужно зарегистрироваться на сайте gto.ru, получить медицинский допуск и записаться на выполнение нормативов комплекса на региональном сайте gto03.ru. Или же позвонить на номер телефона регионального тестирования: 21-13-97.

