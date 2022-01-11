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В Бурятии опровергли использование технической соли на Пыхте

В Бурятии опровергли использование технической соли на Пыхте
Общество,  Фото:pixabay.com
В Бурприроднадзоре ответили на жалобу жителей Прибайкальского района

В Бурприродназор обратились жители Прибайкальского района, которые увидели на перевале Пыхта вместо песка слякоть, похожую на то, что получается после применения технической соли. Через этот перевал идёт основная трасса, ведущая к Байкалу. Прибайкальцы усомнились в законности используемого метода посыпки дороги.

Сотрудники Бурприроднадзора выехали на трассу «Улан-Удэ-Курумкан» для проверки этого инцидента.

- Как показала проверка, чистка дорожного полотна от снега, снежного наката и гололеда осуществляется механическим способом с применением специальной техники. Подсыпка дорожного полотна производится мелкофракционной песчано-гравийной смесью. Факта подсыпки дорожного полотна противогололёдными реагентами (средствами) химического типа и комбинированными реагентами на основе технической соли не установлено, - ответили на запрос жителей Прибайкалья в ведомстве.

В Бурприроднадзоре разъяснили, где находятся в соответствии с федеральным законом «Об охране озера Байкал» на Байкальской природной территории экологические зоны. Это Центральная экологическая зона, включающая озеро Байкал с островами, прилегающая к озеру водоохранная зона, а также особо охраняемые природные территории вокруг Байкала.

Также к экологическим зонам относится так называемая буферная зона - территория за пределами Центральной экологической зоны, включающая в себя водосборную площадь озера Байкал в пределах территории РФ.

Третья экологическая зона – это территория вне водосборной площади озера шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него. Здесь расположены хозяйственные объекты, деятельность которых оказывает негативное воздействие на экологическую систему Байкала.

Бурприроднадзор в очередной раз напомнил, что использование противогололёдных средств химического типа и комбинированных реагентов на основе технической соли, использование шлака от сжигания угля, золошлаковой смеси от сжигания угля, золы от сжигания древесного топлива при подсыпке дорожного полотна на Байкальской природной территории запрещено.
дороги перевал

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