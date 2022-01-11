В Бурятии опровергли использование технической соли на Пыхте

В Бурприроднадзоре ответили на жалобу жителей Прибайкальского района
В Бурприродназор обратились жители Прибайкальского района, которые увидели на перевале Пыхта вместо песка слякоть, похожую на то, что получается после применения технической соли. Через этот перевал идёт основная трасса, ведущая к Байкалу. Прибайкальцы усомнились в законности используемого метода посыпки дороги.
Сотрудники Бурприроднадзора выехали на трассу «Улан-Удэ-Курумкан» для проверки этого инцидента.
- Как показала проверка, чистка дорожного полотна от снега, снежного наката и гололеда осуществляется механическим способом с применением специальной техники. Подсыпка дорожного полотна производится мелкофракционной песчано-гравийной смесью. Факта подсыпки дорожного полотна противогололёдными реагентами (средствами) химического типа и комбинированными реагентами на основе технической соли не установлено, - ответили на запрос жителей Прибайкалья в ведомстве.
В Бурприроднадзоре разъяснили, где находятся в соответствии с федеральным законом «Об охране озера Байкал» на Байкальской природной территории экологические зоны. Это Центральная экологическая зона, включающая озеро Байкал с островами, прилегающая к озеру водоохранная зона, а также особо охраняемые природные территории вокруг Байкала.
Также к экологическим зонам относится так называемая буферная зона - территория за пределами Центральной экологической зоны, включающая в себя водосборную площадь озера Байкал в пределах территории РФ.
Третья экологическая зона – это территория вне водосборной площади озера шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него. Здесь расположены хозяйственные объекты, деятельность которых оказывает негативное воздействие на экологическую систему Байкала.
Бурприроднадзор в очередной раз напомнил, что использование противогололёдных средств химического типа и комбинированных реагентов на основе технической соли, использование шлака от сжигания угля, золошлаковой смеси от сжигания угля, золы от сжигания древесного топлива при подсыпке дорожного полотна на Байкальской природной территории запрещено.
В Бурятии опровергли использование технической соли на Пыхте
Общество, Фото:
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