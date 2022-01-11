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Новогодние выходные в детской больнице Улан-Удэ прошли без ЧП

Новогодние выходные в детской больнице Улан-Удэ прошли без ЧП
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Больше всего было обращений в хирургию и травматологию

Заместитель главного врача по лечебной работе детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Вера Булавко рассказала, как в медучреждении прошли новогодние выходные.

Она отметила, что для больниц новогодние праздники – это обычные трудовые будни. Разве что ощущается дополнительное напряжение и ответственность на случай непредвиденных, чрезвычайных ситуаций, связанных с жизнеобеспечением больницы. Особенно у ответственных дежурных. «Не шутка - под опекой более 500 больных детей на четырёх объектах!» - сообщили в больнице.

Число ежедневных обращений в эти дни в приёмно-диагностическое отделение ДРКБ было, как и в обычные дни - от 130 до 190. Максимальное число обращений, как обычно, с травмами и хирургической патологией.

Тяжёлые пациенты в районах республики находились на контроле, пять детей своевременно транспортировали санавиацией в отделение реанимации ДРКБ. Состояние их стабильное.

- Поступали дети с острой хирургической патологией на фоне COVID-19. Им оказана своевременная помощь, они госпитализированы и прооперированы в боксированных условиях. Состояние сегодня их удовлетворительное, - сообщили в детской республиканской клинической больнице.

Отдельно Вера Булавко поблагодарила родителей, которые следили за своими детьми в эти длительные выходные и не оставляли их без внимания.


больница

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