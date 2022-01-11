В микрорайонах Улан-Удэ продолжаются «собачьи» рейды

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Проверка правил содержания собак состоится завтра в Забайкальском, Светлом и Радужном



Очередной межведомственный рейд пройдёт 12 января в микрорайонах Забайкальский, Светлый и Радужный города Улан-Удэ. Сотрудники комитета городского хозяйства, администрации Октябрьского района и городской станцией по борьбе с болезнями животных обследуют жилые массивы на предмет самовыгула хозяйских собак и проведут мероприятия по отлову безнадзорных животных.



Оперативный штаб будет работать по адресу: улица Совхозная, 50д, ДК «Забайкальский». По номеру телефона оперштаба 8-924-456-04-99 можно будет подать заявку на отлов и уточнить интересующую информацию.



По адресу Хантаева, 21 в микрорайоне Светлый с 10:00 до 12:00 жители смогут бесплатно поставить прививку от бешенства и зарегистрировать своих питомцев. Отметим, при регистрации необходимо получить жетон для животного, либо ввести подкожный чип. За эти процедуры нужно будет заплатить.



Вакцинировать и зарегистрировать домашних животных можно и в другие будние дни в ветеринарных кабинетах городской станции с 9:00 до 16.00.



- Напомним, штраф за нарушение правил выгула и регистрацию домашних животных составляет от 3 до 5 тысяч рублей, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

