В Иркутской области определят лучших в абсолютно реальном бое

Общество, Фото: Иркутская федерация АРБ

Первенство проведут в Черемхово в начале февраля



С 5 по 6 февраля в Черемхово состоится первенство Иркутской области по абсолютно реальному бою. Соревнования пройдут в двух разделах: «кимоно» и «без кимоно».



В турнире участие примут юноши 2008-2009 гг. р., 2006-2007 гг.р., 2004-2005 гг.р., а также девушки 2004-2009 гг.р. Соревнования будут отборочными на первенство России, которое пройдёт в начале марта в Сочи, сообщает Иркутская региональная спортивная федерация армейского рукопашного боя.



Справка



Абсолютно реальный бой — детско-юношеский вариант широко известного армейского рукопашного боя. Эта специальная система обучения приёмам защиты и нападения соединила в себе большинство функциональных элементов из арсенала мировых видов единоборств. Он максимально задействует технический арсенал ударов ногами, руками и борцовскую технику, а также является одним из самых жёстких видов спортивных единоборств. В то же время, благодаря защитной экипировке и правилам ведения поединка, вероятность получения травм сведена до минимума.



Возрастное ограничение 12+

