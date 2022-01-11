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В Иркутской области определят лучших в абсолютно реальном бое

В Иркутской области определят лучших в абсолютно реальном бое
Общество,  Фото:Иркутская федерация АРБ
Первенство проведут в Черемхово в начале февраля

С 5 по 6 февраля в Черемхово состоится первенство Иркутской области по абсолютно реальному бою. Соревнования пройдут в двух разделах: «кимоно» и «без кимоно».

В турнире участие примут юноши 2008-2009 гг. р., 2006-2007 гг.р., 2004-2005 гг.р., а также девушки 2004-2009 гг.р. Соревнования будут отборочными на первенство России, которое пройдёт в начале марта в Сочи, сообщает Иркутская региональная спортивная федерация армейского рукопашного боя.

Справка

Абсолютно реальный бой — детско-юношеский вариант широко известного армейского рукопашного боя. Эта специальная система обучения приёмам защиты и нападения соединила в себе большинство функциональных элементов из арсенала мировых видов единоборств. Он максимально задействует технический арсенал ударов ногами, руками и борцовскую технику, а также является одним из самых жёстких видов спортивных единоборств. В то же время, благодаря защитной экипировке и правилам ведения поединка, вероятность получения травм сведена до минимума.

Возрастное ограничение 12+
Иркутская область абсолютно реальный бой армейский рукопашный бой спорт первенство

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