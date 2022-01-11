Размер субсидии рассчитывается индивидуально, в зависимости от доходов
По сообщению минсоцзашиты Бурятии, около 30 тысяч семей с невысокими доходами получают субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.
С 1 октября 2021 года в республики вступили в силу изменения, согласно которым средства субсидии напрямую перечисляются управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям.
Отмечается, что размер субсидии рассчитывается индивидуально, в зависимости от доходов и счетов на коммунальные услуги. Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги либо при заключении соглашения с организациями ЖКУ о её погашении.
Для получения выплат в полном объёме необходимо передавать все показания до 25 числа текущего месяца, а оплачивать до 10 числа последующего месяца.
Граждане, проживающие в домах с печным отоплением, также имеют право воспользоваться ею на оплату твердого топлива. Расходы необходимо подтверждать кассовыми и товарными чеками от организаций и индивидуальных предпринимателей о произведенной покупке твердого топлива.
Чтобы узнать размер перечисленной субсидии или оформить выплаты жителям необходимо обратиться в органы соцзащиты.
Стоит отметить, что если гражданин получают субсидию, но не производит оплату коммуслуг в течение двух месяцев подряд, предоставление субсидии приостанавливается до погашения задолженности либо заключения соглашения о её погашении.
Информацию о размере начисленной субсидии на оплату ЖКУ с 1 октября 2021 можно получить по телефонам: 7 (902) 452-00-19, 7 (902) 452-00-28, либо письменно uszn-express@minsoc-buryatia.ru
В Бурятии около 30 тысяч семей получают субсидию на оплату коммунальных услуг
Общество, Фото:
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