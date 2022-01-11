В Бурятии около 30 тысяч семей получают субсидию на оплату коммунальных услуг

Размер субсидии рассчитывается индивидуально, в зависимости от доходов



По сообщению минсоцзашиты Бурятии, около 30 тысяч семей с невысокими доходами получают субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.



С 1 октября 2021 года в республики вступили в силу изменения, согласно которым средства субсидии напрямую перечисляются управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям.



Отмечается, что размер субсидии рассчитывается индивидуально, в зависимости от доходов и счетов на коммунальные услуги. Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги либо при заключении соглашения с организациями ЖКУ о её погашении.



Для получения выплат в полном объёме необходимо передавать все показания до 25 числа текущего месяца, а оплачивать до 10 числа последующего месяца.



Граждане, проживающие в домах с печным отоплением, также имеют право воспользоваться ею на оплату твердого топлива. Расходы необходимо подтверждать кассовыми и товарными чеками от организаций и индивидуальных предпринимателей о произведенной покупке твердого топлива.



Чтобы узнать размер перечисленной субсидии или оформить выплаты жителям необходимо обратиться в органы соцзащиты.



Стоит отметить, что если гражданин получают субсидию, но не производит оплату коммуслуг в течение двух месяцев подряд, предоставление субсидии приостанавливается до погашения задолженности либо заключения соглашения о её погашении.



Информацию о размере начисленной субсидии на оплату ЖКУ с 1 октября 2021 можно получить по телефонам: 7 (902) 452-00-19, 7 (902) 452-00-28, либо письменно uszn-express@minsoc-buryatia.ru

