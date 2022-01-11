По льду Байкала пробегут и проедут ультрамарафон

В Иркутской области состоится очередной «Ледовый шторм»



С 11 по 13 февраля на льду Байкала пройдёт экстремальный ультрамарафон «Ледовый шторм 2022». Мероприятие посвящено памяти мастера спорта СССР по альпинизму В.Н. Попова и основателей Байкальского конькового движения.



Индивидуальные соревнования проводятся в двух дисциплинах: «Коньки/лыжи» и «Велосипед». Гонка разбита на три этапа с общей протяжённостью дистанции равной 205 км.



Ультрамарафон пройдёт по ледовой акватории озера Байкал вдоль западной береговой линии между посёлком Сахюрта Ольхонского района и посёлком Листвянка Иркутского района Иркутской области.



Старт гонки будет дан 11 февраля в посёлке Сахюрта, финиш гонки состоится в посёлке Листвянка 13 февраля. Также предусмотрены промежуточные финиши и ночёвки в посёлках Бугульдейка и Большое Голоустное. Окончательное решение о маршруте гонки будет дано оргкомитетом минимум за неделю до официального старта, то есть до 4 февраля.



Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются медалями, дипломами, кубками и ценными призами. Дополнительно учреждён приз «Абсолютный победитель гонки». Кроме этого, все участники получат медаль участника гонки «Ледовый Шторм 2022», сообщает оргкомитет соревнований.



Возрастное ограничение 0+

