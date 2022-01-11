 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 января

10 января

Популярное

По льду Байкала пробегут и проедут ультрамарафон

По льду Байкала пробегут и проедут ультрамарафон
Общество,  Фото:pixabay.com
В Иркутской области состоится очередной «Ледовый шторм»

С 11 по 13 февраля на льду Байкала пройдёт экстремальный ультрамарафон «Ледовый шторм 2022». Мероприятие посвящено памяти мастера спорта СССР по альпинизму В.Н. Попова и основателей Байкальского конькового движения.

Индивидуальные соревнования проводятся в двух дисциплинах: «Коньки/лыжи» и «Велосипед». Гонка разбита на три этапа с общей протяжённостью дистанции равной 205 км.

Ультрамарафон пройдёт по ледовой акватории озера Байкал вдоль западной береговой линии между посёлком Сахюрта Ольхонского района и посёлком Листвянка Иркутского района Иркутской области.

Старт гонки будет дан 11 февраля в посёлке Сахюрта, финиш гонки состоится в посёлке Листвянка 13 февраля. Также предусмотрены промежуточные финиши и ночёвки в посёлках Бугульдейка и Большое Голоустное. Окончательное решение о маршруте гонки будет дано оргкомитетом минимум за неделю до официального старта, то есть до 4 февраля.

Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются медалями, дипломами, кубками и ценными призами. Дополнительно учреждён приз «Абсолютный победитель гонки». Кроме этого, все участники получат медаль участника гонки «Ледовый Шторм 2022», сообщает оргкомитет соревнований.

Возрастное ограничение 0+
Байкал ледовые гонки спорт Иркутская область зимниада

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии собирают деньги на борцовскую юрту
В районе Бурятии собирают деньги на борцовскую юрту
Общество, 11.01.2022
Её собираются построить в селе Петропавловка
Забайкалью на «1000 дворов» и промпарк выделено 1,4 млрд рублей
Забайкалью на «1000 дворов» и промпарк выделено 1,4 млрд рублей
Общество, 11.01.2022
Средства планируют выделить по единой дальневосточной субсидии
В Иркутской области определят лучших в абсолютно реальном бое
В Иркутской области определят лучших в абсолютно реальном бое
Общество, 11.01.2022
Первенство проведут в Черемхово в начале февраля
В Забайкалье назначен руководитель фонда капремонта
В Забайкалье назначен руководитель фонда капремонта
Общество, 11.01.2022
Ранее он работал гендиректором управления капитального строительства Иркутска
В микрорайонах Улан-Удэ продолжаются «собачьи» рейды
В микрорайонах Улан-Удэ продолжаются «собачьи» рейды
Общество, 11.01.2022
Проверка правил содержания собак состоится завтра в Забайкальском, Светлом и Радужном
Визажистки Монголии стали чемпионками мира
Визажистки Монголии стали чемпионками мира
Общество, 11.01.2022
Они победили в категориях «Неоновый макияж» и «Боди-арт»
В Бурятии Баргузинскому заповеднику исполнилось 105 лет
В Бурятии Баргузинскому заповеднику исполнилось 105 лет
Общество, 11.01.2022
Также в этот день отмечается День заповедников и национальных парков
Жителей Бурятии призывают не покупать алкоголь с помощью доставки
Жителей Бурятии призывают не покупать алкоголь с помощью доставки
Общество, 11.01.2022
В стране участились случаи отравления суррогатным алкоголем
Улан-удэнка пожаловалась на хамство водителя маршрутки
Улан-удэнка пожаловалась на хамство водителя маршрутки
Общество, 11.01.2022
По словам пассажирки, водитель микроавтобуса N 129 обматерил пассажиров
В Бурятии вакцинированный скот останется без выгула
В Бурятии вакцинированный скот останется без выгула
Общество, 11.01.2022
После вакцинации скота жителям Селенгинского района Бурятии предложено держать скот без выгула 30 суток
Школьники Улан-Удэ боятся выходить на улицу из-за собак
Школьники Улан-Удэ боятся выходить на улицу из-за собак
Общество, 11.01.2022
Стаи собак разгуливают по микрорайонам Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^