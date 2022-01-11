Соревнования проходили с 7 по 9 января в нидерландском городе Херенвен
Сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте чемпионата Европы по конькобежному спорту, сообщает ТАСС.
Первое место у сборной Нидерландов - 11 золотых, восемь серебряных и две бронзовые награды. Второй стала сборная Польши (2-0-1), третьей - команда Бельгии (1-0-0), четвертое место осталось за норвежскими конькобежцами (0-3-3). На счету российских конькобежцев одна серебряная и пять бронзовых наград.
Серебряную медаль на дистанции 500 м завоевала россиянка Ангелина Голикова. Обладателями бронзовых наград стали Руслан Захаров и Елизавета Голубева (оба - масс-старт), Дарья Качанова (500 м и 1 000 м). Также россиянки Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина стали третьими в командной гонке.
На прошлогоднем первенстве Европы российская сборная завоевала одно серебро.
Отмечается, что команда россиян не принимала участия в первом соревновательном дне из-за нескольких положительных результатов тестов на коронавирус в составе сборной, со 2 января россияне находились на карантине.
Российские конькобежцы завоевали шесть медалей на чемпионате Европы
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