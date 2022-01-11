Задачи озвучили на торжественном митинге
10 января в подразделениях управления Росгвардии по Бурятии начался зимний период обучения военнослужащих и сотрудников.
Традиционно он начался с торжественного митинга. Начальник управления полковник полиции Сергей Гатилов поставил задачи на новый период обучения.
С военнослужащими и сотрудниками были проведены занятия по морально-психологической подготовке. Состоялись смотры техники и вооружения. Прошли комплексные показные занятия по требованиям безопасности военной службы.
- Проводимые занятия направлены на повышение уровня слаженности, профессионализма, выучки и готовности подразделений к выполнению служебно-боевых задач, - отметили в Росгвардии по Бурятии.
В Росгвардии Бурятии стартовал зимний период обучения
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