Мужчина задолжал более 700 тысяч рублей
Судебные приставы взыскали с жителя Улан-Удэ в пользу его сына более 700 тысяч рублей алиментного долга. Мужчина заплатил, так как ему понадобилось продать квартиру.
- В Железнодорожном районном отделении Бурятия находится исполнительное производство о взыскании задолженности по алиментам с местного жителя в пользу собственного сына в размере 730 119 рублей. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель в первую очередь направил постановление на удержание средств с заработной платы должника. Также, из запросов, направленных в регистрирующие органы, судебному приставу-исполнителю стало известно, что у должника в долевой собственности имеется квартира. В отношении жилплощади было вынесено постановление о запрете на совершение действий по регистрации, чтобы гражданин не смог произвести отчуждение имущества, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Должник собрался продать свою долю в квартире, и, чтобы сделка состоялась, он оплатил задолженность по алиментам в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере 51 тысячи рублей.
На сегодняшний день в связи с уплатой задолженностей все ограничительные меры отменены.
Улан-удэнцу пришлось выплатить алименты, чтобы продать квартиру
Общество, Фото:
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