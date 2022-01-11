В прошлом году крещенские купания и вовсе отменяли
В Бурятии на Крещение разрешили купание в купелях, однако палатки для переодевания устанавливать не будут. Такое решение приняли накануне на очередном заседании оперштаба, сообщается на странице республиканской Торгово-промышленной палаты.
«В период Крещения 19 января не запрещать окунание в купели, но не устанавливать палатки для переодевания», - говорится в сообщении.
Обычно на Крещение устанавливают две палатки для переодевания – для женщин и мужчин. Здесь люди обтирались, меняли мокрую одежду на сухую.
Год назад крещенские купания и вовсе отменили, борясь с распространением коронавируса. Верующих тогда просили не сооружать самодельные купели, чтобы избежать провалов под лёд.
В Бурятии на крещенских купаниях не будет палаток для переодеваний
Общество, Фото:
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