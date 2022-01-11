Наиболее универсальный корм для зимующих птиц - семена подсолнечника
Сотрудники Тункинского национального парка просят жителей принять участие в ежегодной природоохранной акции «Покормите птиц зимой!»
Первые зимние холода и короткий световой день становятся большим препятствием в добывании пищи для зимующих птиц. С понижением температуры на улице у птиц возрастает потребность в пище, так как увеличиваются затраты энергии на противостояние организма низким температурам и поиску необходимой еды, отмечают специалисты Тункинского нацпарка.
Поиск еды – главное занятие для зимующих птиц. Зимующим пернатым приходится с рассвета до наступления темноты зимой искать себе еду. Птица, которая не смогла найти пищу, пропадёт ночью или замёрзнет.
Сотрудники нацпарка отмечают, что наиболее универсальный корм для зимующих птиц - семена подсолнечника. Их могут поедать как синицы, поползни, дятлы, так и воробьи. Большое количество растительных жиров внутри семян подсолнечника делает их важным источником энергии во время зимних холодов. Орешки, геркулес, свежие плоды и ягоды, а ещё жиры - несолёное сало, сливочное масло - от этого птицы точно не откажутся и прилетят за добавкой.
А вот любой свежий хлеб, пшено, еду «со стола», солёное, копчёное и жареное птицам давать запрещено, даже если нам такой прикорм кажется аппетитным. Тем более нельзя давать птицам испортившиеся продукты.
Небольшие советы для подкормки птиц:
- Важно кормить птиц регулярно - рано утром или поздно вечером, чтобы днём они находили пропитание самостоятельно.
- В морозы семечки и орешки надо дробить, можно с помощью скалки.
- Не бросайте корм на землю, чтобы его не занесло снегом.
Сотрудники Тункинского национального парка напоминают - забота о пернатых нужное дело, чем больше будет птичьих столовых, тем больше птиц будет стоять на страже лесов от насекомых и просто радовать птичьими трелями.
Жителей Бурятии призывают кормить зимой птиц
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