Жителей Бурятии призывают кормить зимой птиц

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Наиболее универсальный корм для зимующих птиц - семена подсолнечника



Сотрудники Тункинского национального парка просят жителей принять участие в ежегодной природоохранной акции «Покормите птиц зимой!»



Первые зимние холода и короткий световой день становятся большим препятствием в добывании пищи для зимующих птиц. С понижением температуры на улице у птиц возрастает потребность в пище, так как увеличиваются затраты энергии на противостояние организма низким температурам и поиску необходимой еды, отмечают специалисты Тункинского нацпарка.



Поиск еды – главное занятие для зимующих птиц. Зимующим пернатым приходится с рассвета до наступления темноты зимой искать себе еду. Птица, которая не смогла найти пищу, пропадёт ночью или замёрзнет.



Сотрудники нацпарка отмечают, что наиболее универсальный корм для зимующих птиц - семена подсолнечника. Их могут поедать как синицы, поползни, дятлы, так и воробьи. Большое количество растительных жиров внутри семян подсолнечника делает их важным источником энергии во время зимних холодов. Орешки, геркулес, свежие плоды и ягоды, а ещё жиры - несолёное сало, сливочное масло - от этого птицы точно не откажутся и прилетят за добавкой.



А вот любой свежий хлеб, пшено, еду «со стола», солёное, копчёное и жареное птицам давать запрещено, даже если нам такой прикорм кажется аппетитным. Тем более нельзя давать птицам испортившиеся продукты.



Небольшие советы для подкормки птиц:



- Важно кормить птиц регулярно - рано утром или поздно вечером, чтобы днём они находили пропитание самостоятельно.

- В морозы семечки и орешки надо дробить, можно с помощью скалки.

- Не бросайте корм на землю, чтобы его не занесло снегом.



Сотрудники Тункинского национального парка напоминают - забота о пернатых нужное дело, чем больше будет птичьих столовых, тем больше птиц будет стоять на страже лесов от насекомых и просто радовать птичьими трелями.





