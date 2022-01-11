Они победили в категориях «Неоновый макияж» и «Боди-арт»
Монгольская визажистка Ариунзаяа Цогцайхан стала чемпионкой мира в категории «Неоновый макияж». В конкурсе, известном как «Олимпиада красоты», приняли участие более 3000 человек из более чем 50 стран мира. Монголию на чемпионате представили 30 человек.
Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», визажистка прошла обучение по специальности «гримёр кино и театров» в Южной Корее и Тайване. Впервые Ариунзаяа Цогцайхан приняла участие в международном конкурсе в 2019 году. Тогда она заняла 8 место в категории «Свадебный макияж».
- Каждый человек может воплотить свои мечты и цели. Настойчивость и упорство – очень важные и необходимые качества в характере человека, двигающие к успеху. Я знаю, что это только начало, - заявила победительница конкурса.
Ещё одна представительница Монголии Л. Чимэддулам победила на чемпионате в категории «Боди-арт».
Визажистки Монголии стали чемпионками мира
Общество, Фото:
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Они победили в категориях «Неоновый макияж» и «Боди-арт»
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