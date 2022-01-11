Артистка цирка Дю Солей из Бурятии уместилась в чемодан

Артистка цирка Дю Солей из Бурятии Баярма Зодбоева в очередной раз покорила пользователей соцсетей. Она упаковала себя в чемодан. Видео Баярма опубликовала накануне на своей странице в Instagram.
В коротком ролике артистка цирка мастерски укладывается в чемодан и прикрывает себя крышкой. Видео сопровождается забавным закадровым голосом: «В день два раза вот это упражнение делать, позвоночник не будет болеть».
Подписчики Баярмы вновь остались в восторге от её таланта. Пользователи также шутят в комментариях: «Вау! Молодчина! Половина чемодана ещё пусто…», «Всегда классная и позитивная», «Я четыре раза делаю и позвоночник не болит», «Главное начать или нужен чемодан побольше», «Пойду делать», «Спасибо за лайфхак. Попробую повторить», «Класс! Ещё и места сколько осталось!».
Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2020 года Баярма забавляла подписчиков видео игры со своим сыном, которого родила в 2019 году. Игрушки она держала ногами.
Минувшей осенью она гостила в Бурятии и показала перформанс на Байкале.
Муж Баярмы Алан Перри – генеральный менеджер сцены цирка Дю Солей. Свадьбу пара сыграла в американском штате Портленд летом 2017 года.