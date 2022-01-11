Забайкалью на «1000 дворов» и промпарк выделено 1,4 млрд рублей

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Средства планируют выделить по единой дальневосточной субсидии



Мероприятия по реализации плана центров экономического роста на территории Забайкалья в 2022 году обсудили в правительстве края. В частности, федеральным финансированием уже подтверждены реализация проекта «1000 дворов» и строительство промпарка «Кадалинский».



- Сумма, которая уже определена – это 1,4 миллиарда рублей. При этом она будет увеличена. Мы ожидаем в январе-феврале принятия решения федеральным центром о выделении единой дальневосточной субсидии по всем регионам Дальнего Востока. Сейчас нам важно сформировать заявку для увеличения финансирования по районам края – центров экономического роста (ЦЭР), – отметил вице-премьер регионального правительства Александр Бардалеев, курирующий реализацию плана ЦЭР.



Участники совещания рассмотрели вопросы развития муниципальных образований Забайкалья, где реализуются крупные инвестпроекты и необходимо строительство или капремонт объектов социальной инфраструктуры: школ, детсадов, домов культуры, а также дорог и инженерной инфраструктуры. По словам Александра Бардалеева, в план ЦЭР включены районы, где реализуются проекты по добыче полезных ископаемых, в сфере сельского хозяйства, создаются обрабатывающие производства. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

