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В Бурятии проводят онлайн-курс по адаптивной физкультуре для особых детей

В Бурятии проводят онлайн-курс по адаптивной физкультуре для особых детей
Общество,  Фото:pixabay.com
Бутылки с водой используют как гантели или кегли

Реабилитационный центр «Светлый» в период пандемии перевёл в онлайн-формат многие занятия с детьми из отделения «Особый ребёнок». Вместе с педагогами они осваивают образовательные программы, познают новое, посещают уроки адаптивной физкультурой, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

Как рассказала директор центра «Светлый» Елена Мироманова, за прошедший год занятия по адаптивной физкультуре инструкторы Елена Дроздова и Алексей Бамбалаев провели для 126 детей со всей республики. Реабилитация онлайн помогает особым детям вести активный образ жизни, получать необходимые знания и навыки по адаптивной физической культуре, консультироваться с тренерами и демонстрировать свои результаты.

- Адаптивное физическое воспитание строится с учетом индивидуального и дифференцированного подхода к регулированию физической нагрузки, физической подготовленности и сенсорных возможностей детей, а также с учетом эмоциональной насыщенности. Эмоциональность занятий зависит от разнообразия упражнений, от общего тона проведения занятий, интонации и команды инструктора, - рассказал инструктор центра «Светлый» Алексей Бамбалаев.

Занятия в данный момент проходят в домашних условиях, это подразумевает под собой ряд определённых пространственных и иного рода ограничений. Поэтому на своих занятиях инструкторы прибегают к хитростям: используют предметы быта в качестве спортивного инвентаря. Это могут быть: бутылки с водой – как гантели или кегли, швабра – как гимнастическая палка, упаковки из-под яиц, карандаши – как сенсорный коврик, коробки из-под обуви, и так далее.

Инструкторы центра «Светлый» отмечают, что немаловажно соблюдать правила техники безопасности при занятиях на дому. Они направлены на минимизацию травматизма во время занятия и обязательны к выполнению всеми участниками процесса обучения, как самим ребёнком, так и родителем.


спорт физкультура дети

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