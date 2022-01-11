Бутылки с водой используют как гантели или кегли
Реабилитационный центр «Светлый» в период пандемии перевёл в онлайн-формат многие занятия с детьми из отделения «Особый ребёнок». Вместе с педагогами они осваивают образовательные программы, познают новое, посещают уроки адаптивной физкультурой, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
Как рассказала директор центра «Светлый» Елена Мироманова, за прошедший год занятия по адаптивной физкультуре инструкторы Елена Дроздова и Алексей Бамбалаев провели для 126 детей со всей республики. Реабилитация онлайн помогает особым детям вести активный образ жизни, получать необходимые знания и навыки по адаптивной физической культуре, консультироваться с тренерами и демонстрировать свои результаты.
- Адаптивное физическое воспитание строится с учетом индивидуального и дифференцированного подхода к регулированию физической нагрузки, физической подготовленности и сенсорных возможностей детей, а также с учетом эмоциональной насыщенности. Эмоциональность занятий зависит от разнообразия упражнений, от общего тона проведения занятий, интонации и команды инструктора, - рассказал инструктор центра «Светлый» Алексей Бамбалаев.
Занятия в данный момент проходят в домашних условиях, это подразумевает под собой ряд определённых пространственных и иного рода ограничений. Поэтому на своих занятиях инструкторы прибегают к хитростям: используют предметы быта в качестве спортивного инвентаря. Это могут быть: бутылки с водой – как гантели или кегли, швабра – как гимнастическая палка, упаковки из-под яиц, карандаши – как сенсорный коврик, коробки из-под обуви, и так далее.
Инструкторы центра «Светлый» отмечают, что немаловажно соблюдать правила техники безопасности при занятиях на дому. Они направлены на минимизацию травматизма во время занятия и обязательны к выполнению всеми участниками процесса обучения, как самим ребёнком, так и родителем.
В Бурятии проводят онлайн-курс по адаптивной физкультуре для особых детей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В прошлом году крещенские купания и вовсе отменяли
Наиболее универсальный корм для зимующих птиц - семена подсолнечника
На первом месте оказались QR-коды
Информацию не подтвердили в правительстве республики
Баярма Зодбоева поделилась шуточным упражнением от болей в спине
Бутылки с водой используют как гантели или кегли
Ксения Собчак высказалась об этом событии в своём телеграм-канале «Кровавая барыня»
В Бурятии усилили меры профилактики из-за угрозы штамма «омикрон»
Группа «КняZz» запланировала в Улан-Удэ в туре в честь своего юбилея
Сейчас дети выходят прямо на проезжую часть
Летальные исходы среди больных коронавирусом по-прежнему происходят ежедневно
По мнению водителя, пассажиры сами виноваты в отсутствии печки в салоне
Мужчина совершил преступление имея непогашенные судимости
Руководителя подрядной организации дисквалифицировали на полгода
Помощь требовалась различным людям