Ранее он работал гендиректором управления капитального строительства Иркутска
Александр Бурлаков назначен руководителем фонда капитального ремонта многоквартирных домов Забайкалья. С апреля 2021 года он временно исполнял обязанности главы Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов. В январе 2022 года был подписан соответствующий договор о назначении с правлением фонда капремонта.
Александр Бурлаков родился 14 марта 1959 года в городе Саранск республики Мордовия. Окончил Мордовский государственный университет в сфере промышленного и гражданского строительства в 1981 году. 23 года своей жизни посвятил военной службе в рядах Вооружённых сил.
С 1988 года по 2005 год служил в Чите, в квартирно-эксплуатационном управлении округа СибВО, где стал начальником отдела капитального строительства. После работал в федеральном государственном унитарном предприятии «Производственно-ремонтное предприятие министерства обороны РФ» в Москве. С 2008 по 2012 года трудился руководителем регионального управления заказчика капитального строительства Сибирского военного округа.
Кроме того, работал первым заместителем генерального директора «Межрегиональной Гильдии строителей» в Москве, позже в производственной фирме «Термодом» в Пензе занимал должность директора службы заказчика. С сентября 2018 года работал генеральным директором акционерного общества управления капитального строительства Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
В Забайкалье назначен руководитель фонда капремонта
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