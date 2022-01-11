Работать они перестали с 10 января
В Чите прекратили свою работу мобильные пункты вакцинации в помещениях торговых центров.
- В Забайкальском крае с 10 января начали действовать новые антиковидные меры. В частности, изменились правила входа в торговые центры и мелкие розничные магазины. В связи с этим мобильные пункты вакцинации на площадках торговых центров города Читы прекратили свою работу, - рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.
Глава краевого ведомства отметила, что стационарные пункты вакцинации при поликлинических подразделениях продолжают свою работу в штатном режиме.
- Поставить прививку можно в 77 стационарных и 60 передвижных пунктах вакцинации. Записаться в центры вакцинации можно через портал «Госуслуги» и по телефонам поликлиник. Адреса прививочных кабинетов, номера телефонов, а также подробную информацию о создающихся центрах и о противопоказаниях к прививке можно найти на сайте краевого Минздрава, а также на сайте правительства региона, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкалья.
В торговых центрах Читы закрыли мобильные пункты вакцинации
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